Miguel Frigenti destapa la supuesta estafa de Anabel Pantoja con su línea de joyas

MADRID, 26 (CHANCE)

A Anabel Pantoja se le acumulan los frentes abiertos, en esta ocasión ha sido el turno de su compañero Miguel Frigenti. El colaborador de 'Sálvame' acusa a la sobrinísima de estafadora por su línea de joyas ya que Miguel asegura que las joyas de su compañera también están en Aliexpress y a un precio cuatro veces menor.Tras la publicación del vídeo de Miguel en el que desmonta la última colaboracción de Anabel con una marca de joyas, ambos colaboradores se han visto las caras en el plató de Telecinco y entre ellos han saltado las chispas. Mientras que Miguel acusa a Anabel de vender como exclusivas unas joyas que se pueden encontrar en Aliexpress por un valor mucho menor, Anabel se defiende asegurando que ella ha visto las facturas en las que aparece la procedencia de los materiales que se utilizan para la fabricación de sus joyas.Ante la insistencica de su compañero, Anabel asegura que no es la primera vez que le sucede esto ya que hace algún tiempo esta misma página también le falsificó su ya famoso bañador de lunares. Miguel Frigenti cree que el gran error de Anabel ha sido no denunciar esta situación ya que ella era conocedora de que estas mismas joyas se estaban vendiendo en esta página.Harta de que Miguel intente dinamitar su último proyecto profesional, Anabel sale de plató dejando claro que ella no quiere estafar a nadie y que por mucho que indague, Miguel no encontrará nada contra ella.