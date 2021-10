Miguel Frigenti, ¿echa de menos 'Ya es mediodía'? ¿Guarda buen recuerdo de Sonsoles Ónega?

MADRID, 26 (CHANCE)

Convertido en uno de los colaboradores del momento tras su polémico paso por 'Secret Story: La casa de los secretos', Miguel Frigenti continúa con su 'tira y afloja' particular con 'Ya es mediodía'. Y es que a pesar de que hace casi dos años que abandonó (por la puerta de atrás) el programa presentado por Sonsoles Ónega, el periodista no ha dudado en 'atribuirse' parte del mérito del reciente reconocimiento como 'Mejor Magazine' que ha recibido el espacio en los premios 'Aquí Tv'.

"Fui parte del 'Fresh', parte fundamental porque hoy en día se sigue hablando de mi recorrido por allí, así que un poquito mío también es el premio", ha apuntado, feliz por el premio que ha recibido su exprograma a pesar de que su relación con Miguel Ángel Nicolás - coordinador de la sección de corazón del espacio - es bastante tensa: "Me alegro muchísimo porque hay un gran equipo trabajando detrás de gente muy profesional que se lo ha currado muchísimo".

"Sonsoles Ónega es una gran profesional y gran presentadora. Es un referente para mí", ha confesado Frigenti, que guarda muy buen recuerdo de la periodista, con quien no dudaría en volver a colaborar. "Todo lo que sea trabajar dispuestísimo", ha respondido, dejando la puerta abierta a su regreso a 'Ya es mediodía' aunque revela rotundo que "no" echa de menos su extrabajo.

Aclarando que a algunos de sus compañeros no los echa de menos porque continúa viéndolos, como a Alba Carrillo y a Isabel Rábago, Frigenti admite que está "tremendamente feliz" por el enfrentamiento de las colaboradoras en 'Secret Story'. "El tiempo me ha dado la razón. Esa amistad no era tan fuerte como se presumía así que al final no estaba tan equivocado", ha apuntado con una sonrisa.

¿Habrá reconciliación entre Alba y Rábago? Frigenti no lo duda. ¡Dale al play y no te pierdas su respuesta!