Miguel Herrán llora en redes el incendio de su casa

MADRID, 8 (CHANCE)

Miguel Herrán ha sorprendido a todos sus seguidores colgando un storie en el que aparece su casa en llamas. Llorando y desesperado -y aunque a él no se le ve en el vídeo- grita: "No me lo puedo creer, mi casa" mientras graba como las llamas van arrasando con el que es su hogar. Un vídeo que ha impactado a todos los fans del actor y que enseguida ha tenido gran repercusión en redes sociales.

Un vídeo demoledor en el que oímos el grito desesperado del joven al ver cómo su casa arde en llamas mientras él, desde fuera, no puede hacer nada para apagar el fuego. Muchos son los seguidores que han mostrado su preocupación a través de las redes sociales y también quien ha criticado que lo primero que haga al ver el incendio sea grabar un vídeo y colgarlo en su perfil de Instagram.

El actor no ha colgado más contenido, pero son muchos los mensajes que esta recibiendo por Twitter de gente que se pone en su piel y no se imaginan lo doloroso que debe ser perder tu casa de esa manera.

Miguel Herrán, el actor que ha conseguido tanto éxito por sus papeles en 'Élite' o 'La casa de Papel' cuenta con catorce mil seguidores en sus redes... el joven ha conseguido un éxito abrumador por su profesionalidad ante las cámaras y ahora, parece que todo lo conseguido con ese esfuerzo y trabajo se esfuma en cenizas.