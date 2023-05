Miguel Poveda alaba a María del Monte por su valentía

MADRID, 20 (CHANCE)

Llevábamos mucho sin ver a Miguel Poveda en público, sin embargo este jueves asistía a la VII edición de los Premios Diversa, a recoger un premio, y hablaba para nuestras cámaras. El cantante, está viviendo uno de sus mejores momentos y agradecía públicamente haber sido galardonado: "Estoy muy agradecido que cuenten conmigo para unos premios así tan necesarios y que me hagan partícipe de una cosa así me da mucha alegría, muchos nervios y me da un poco de ansiedad, pero siempre agradecido".

El artista nos confesaba que "estoy feliz" aunque no de forma completa porque "cuando sabes que hay guerras en el mundo y hay tantas cosas que solucionar en este planeta" también se tienen muy presentes, pero "en lo que es mi alrededor mi entorno mi circulito soy un papá feliz ilusionado con un nuevo documental que estoy grabando de Lorca, un nuevo trabajo para el año que viene, la gira...".

Precisamente por su hijo y por la conciliación con su trabajo también le preguntábamos y nos desvelaba que "todas las personas lo tiene complicado al a hora de criar hijos y antiguamente más, cómo me voy a quejar si mi abuela tuvo 12 hijos y 13 en aquellos tiempos si pudo quejarse es absurdo solo tengo amor para mi hijo felicidad y gratitud al universo por haberme dado la familia que tengo".

Miguel tuvo unas bonitas palabras para María del Monte, también presente en este evento, por lo importante que ha sido para todo el colectivo sus palabras en el Orgullo Gay de Sevilla el año pasado: "Es un ser espectacular, muy buena gente, muy graciosa e imprescindible en este país por muchos motivos además de su arte".

Para el artista es muy importante la valentía que tuvo la cantante sobre todo porque "en esto tiempos decir que esto ayuda es como pensar que estamos muy atrás pero desgraciadamente es así, no hay que bajar la guardia, hay que seguir picando piedra y ejemplos como maría ayudan como tu bien dice s para crear una sociedad mucho más abierta global y diversa".

Y cómo no, no podíamos pasar por alto preguntarle por Isabel Pantoja, con la que sigue sin mantener relación. Muy sincero y respetuoso, Miguel no quiso entrar a comentar si cree que algún día le pagará las deudas económicas, pero sí que deseaba lo mejor para ella: "ja, ja, ja yo le deseo realmente lo mejor no hay que hacer leña del árbol caído creo que es una artista que merece seguir en la música y regalarle a sus fans lo que mejor sabe hacer que es cantar y toda la salud el mundo para afrontar lo que le viene y todo mi cariño de verdad no tengo ningún tipo de mal sentimiento hacia ella, en realidad hacia nadie, pero hacia ella tampoco".