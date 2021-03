Miguel Poveda vuelve a los escenarios con un concierto el 10 de abril

MADRID, 3 (CHANCE)

Miguel Poveda, uno de los grandes artistas que tenemos en nuestro país, regresa y lo hace por todo lo alto. Hemos podido hablar con él sobre cómo ha pasado estos últimos meses y nos ha confesado que el confinamiento le ha servido para conectar con su hijo: "El confinamiento con mi hijo ha sido mágico. Realmente, yo me he conectado a él y él a mí, ahora tenemos un vínculo muy fuerte, pero el confinamiento ha sido charlas tras charlas, conversaciones, dibujos, juegos... los dos solos, el uno con el otro. Él solo me tenía a mí y yo me dediqué en cuerpo y alma a él".

El artista se deshace en elogios con su pequeño y lo demuestra con estas espectaculares palabras: "Los niños tienen esa gran virtud que nosotros perdemos cuando nos hacemos mayores que es la inocencia, el no ver las cosas desde un lado de la maldad si no que el sabe que hay que cuidarse, hay que protegerse y ya tiene ese compromiso con el ser humano, ¿no? es decir, sufre cuando ve racismo en televisión, cuando ve bullying, cuando ve esas cuestiones que las hablamos con un niño que todavía no tiene seis años, los va a cumplir dentro de poco, y el me enseña a mí muchísimo a ver la vida con un objetivo y un plan mucho menos contaminado, mucho más puro, y ese regalo yo se lo debo al universo".

Tan abierto se ha mostrado el cantante que nos ha desvelado los mensajes de amor tan bonitos que le dedica su hijo: "Me dice unas cosas que son alucinantes cómo eres el rey de los artistas, te amo con todas las fuerzas del universo... es muy cariñoso, muy bonito, sabe mi profesión y yo charlo con él como si fuera un adulto".

Miguel Poveda está feliz por volver a dar un concierto en el teatro coliseum de Madrid, evento que tendrá lugar el próximo 10 de abril: "Para mí realmente es un regalo poder venir a la gran vía y volver a sentir que se reactiva un poco la vida, ¿no? sé que ya va empezando a funcionar un poquito más la cultura, los teatros, aunque hay mucho todavía por hacer, pero a mí hacer lo que más me apasiona, en la ciudad que me apasiona, en la gran vía que tantos recuerdos tengo y que además la hemos visto tan vacía, tan desértica, tan muerta un lugar tan vivo, pues es como vuelve la vida de alguna manera siempre con cautela y demás".

Sobre que ofrecerá en su próximo concierto en la gran vía, explica: "Pues voy a hacer lo que llevo haciendo siempre que es mi parte de flamenco tradicional, cantar a los poetas, sobre todo a Federico que siempre digo que es mi dios, mi referente, pero ya voy a empezar a adelantar cosas de mi disco. Va a ser como un ensayo general también puesto en escena de algunas de las piezas que ya estoy grabando y cantando pues eso, lo que luego nos acontecerá cuando pase el verano. Alguna composición que hice durante el confinamiento para agradecer a todos los sanitarios y toda esta gente que estuvo en primera línea de fuego en los tiempos más complicados".