Miguel Ríos insiste en la importancia de la salud mental

MADRID, 16 (CHANCE)

La muerte de Verónica Forqué este lunes nos dejaba huérfanos. Una actriz que siempre se dejó la piel encima del escenario y delante de las cámaras para dar su mejor versión mientras vivía un infierno a causa de las depresiones... es por eso por lo que estos días hemos visto en redes sociales multitud de mensajes concienciando sobre la importancia de la salud mental.

Hemos hablado con Miguel Ríos y nos ha insistido en la importancia de cuidar la salud mental: "A Verónica la conocía, me parecía una mujer maravillosa. Teníamos la misma foniatra y yo me la encontraba y era una chica que sabía muchísimo de voz, una de las voces más personales, pero la salud mental es algo que hay que mirar y no solo porque a Verónica tomara esa decisión sino porque está flotando en el ambiente por la pandemia y muchísimo antes que la pandemia".

El artista hace hincapié en darle importancia a las enfermedades mentales: "Igual que vamos al doctor del hígado, tendríamos que ir al doctor de las neuronas y eso es así, y no entiendo como en una sociedad tan avanzada como la nuestra pueda haber algún tipo de tabú o algo parecido respecto a eso y que no sea la seguridad social quién esté abanderando eso me parece simplemente bochornoso".

El cantante celebra el '40 aniversario Rock & Ríos' con dos conciertos en marzo: "El asunto de hacer este concierto se han dado muchas circunstancias para poder hacerlo. Ya estamos todos los que lo hicimos en una edad un poco avanzada y sin embargo teníamos disponibilidad de hacerlo menos el batería, Sergio Castillo, y Paco Palacios que murieron, pero el hecho de poder hacer este concierto con la misma banda y con la gente que va a sustituirlos que uno es el hijo del productor del disco y el otro es el productor mío, le da ese toque de familiaridad que queríamos. También hemos pensado el concierto de una manera colectiva, menos individual, ¿no? Una forma en la que vamos a invitar a gente a cantar conmigo, no va a ser una cosa donde yo voy a estar cantando y nada más, y va a haber gente de distintas generaciones cantando canciones que para muchos de ellos no habían nacido cuando las habíamos hecho".

Miguel Ríos explica cómo se está preparando para el esperado reencuentro: "Yo estoy activo, sigo haciendo bolos entonces la parte vocal no está La parte física pues no me voy a poder poner en las mallas de rayas que tenía, pero yo creo que va a ser un concierto diferente. Va a ser más emocional que energético, o sea yo creo que va a haber una energía enorme, pero creo será una energía provocada más por la emoción que por la velocidad. Yo espero que con los músicos que lo vamos a tocar, con las canciones que vamos a tocar y con el cariño y el amor de todos los compañeros que van a venir yo creo que va a ser algo bonito, pero siempre queda la incógnita. Yo vivo en pleno sacerdocio, hago todos los días deporte, intento no pasarme Bueno, la época de las golosinas pasaron y entonces ahora hay que cuidarse". En cuanto a si le pide un deseo al 2022: "El deseo es seguir vivos".