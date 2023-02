Miguel Ríos nos da su opinión acerca de la canción de Shakira

MADRID, 11 (CHANCE)

El cantante Miguel Ríos, que comenzará en agosto una gira por toda España para celebrar los 40 años de su disco Rock & Ríos, que se grabó en directo en 1982. En una entrevista con Europa Press, el cantante ha hablado de todos los temas de actualidad que nos afectan y, también, de la canción que ha dado tanto de qué hablar de Shakira con Bizarrap.

Miguel considera que el tema es "una mierda". El cantante ha señalado que tiene esa opinión porque utiliza la "revancha" y se ha mostrado sorprendido por el hecho de que al público le haya gustado tanto. "Me parece la parte más miserable de la comunicación cultural, que sirva de revancha de alguna cosa particular, pero que además a la gente le interese tanto. ¿A mí qué coño me importa si Shakira y Piqué se llevan bien o mal? A mí me parece la canción una mierda, es horrible", ha valorado.

Por el contrario, ha alabado temas de otros artistas como "el Motomami de Rosalía". A su juicio, es "un disco a estudiar, con cosas brutales, hallazgos maravillosos" y "la chica canta que te mueres". También ha exaltado una letra de C. Tangana cuando dice "yo era ateo y desde que vi tu cuerpo, ahora creo". "Es un verso que merecía haberlo hecho el mismísimo Sabina", ha comentado.

Así, ha reconocido que hay músicas que son ajenas a él, pero en las que encuentra "muchos valores". "Lo que me gusta es la música que mantiene una cierta actitud de dignidad. Yo quiero vender discos, que mis mecenas me sigan, que me sigan comprando discos y entradas, pero no a cualquier precio", ha abundado.

En esta línea, ha añadido que no se ve componiendo un tema con el productor musical Bizarrap, que lanzó al éxito a Quevedo o la última canción de Shakira. "Creo que Bizarrap es un chico que hace música electrónica y yo no estoy en edad para merecer", ha afirmado. "Que te oyen 24.000 millones de personas? ¿Y qué?", se ha preguntado.

Ahora, Miguel Ríos se prepara para su gira, que comenzará en agosto y dice estar "tranquilo" y contento al ver que "el espíritu del Rock & Ríos ha crecido mucho a través del tiempo". "Eso me da mucha alegría porque cuando haces canciones lo que quieres es que permanezcan, que siga teniendo importancia en el momento presente es un regalo", ha manifestado.