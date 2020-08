Miguel Torres: "Hoy cumple años la mujer de mi vida"

MADRID, 7 (CHANCE)

El amor está en el aire más que nunca y es que nos hemos quedado en shock con la declaración de amor que le ha hecho Miguel Torres a Paula Echevarría. Hoy la actriz cumple 43 años y su pareja ha decidido gritar a los cuatro vientos lo mucho que la quiere y lo feliz que está por haber encontrado a la mujer de su vida. Unas declaraciones que nos han sorprendido, no solo por el contenido, sino porque ya sabemos que el exfutbolista no es muy dado a utilizar sus redes sociales para expresar sus sentimientos.

"Recuerdos del pasado, momentos del presente e ilusiones para el futuro y SIEMPRE JUNTOS ?. Cariñosa, divertida, alegre, atenta, generosa, decidida, discreta, paciente, compañera.. LEAL. Hoy cumple años la mujer de mi vida. Muchas felicidades mi amor" han sido las palabras que Miguel Torres le ha dedicado a su novia.

No cabe duda de que ambos están más enamorados que nunca y es que recordemos que aunque no llevan ni tres años juntos, los dos han encajado perfectamente y ahora viven una historia de amor tan idílica como la de las películas. Lo que no sabemos todavía es de qué manera lo van a celebrar, ya que están disfrutando de unos días en Marbella y puede que sea allí, el lugar donde Pau Eche sople las velas.