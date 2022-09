Miguel Torres nos confiesa lo feliz que está viendo a su hijo crecer

MADRID, 22 (CHANCE)

Paula Echevarría está viviendo uno de los mejores momentos personales de su vida. Muy enamorada de Miguel Torres, está saboreando al máximo su segunda maternidad con él y disfrutando también de su hija Daniella. Además, se le suma la gran oportunidad que está teniendo en 'Got Talent', donde estamos viendo su faceta más humana.

Este jueves hemos podido hablar con Miguel Torres y, aunque está más feliz que nunca con su pequeño Miguel, lo cierto es que no se plantea ampliar la familia junto a Paula: "No, no. Estamos fenomenal así". El exfutbolista nos ha confesado que está muy feliz de ver a su hijo crecer y afirma que el pequeño se ha adaptado muy bien a la guardería: "Como cualquier padre entiendo. Todos los procesos desde el inicio siempre que se puedan vivir con un niño son únicos y especiales y nosotros, cuando empieza la época de la educación infantil o de la guardería, creo que es bueno que los niños vayan, se relacionen, experimenten y el nuestro se ha adaptado muy bien y eso es lo más importante".

Miguel nos explicaba cómo está llevando su nueva faceta de analista deportivo: "Yo terminé mi profesión la de futbolista e intenté enriquecerme de lo que rodea al mundo del fútbol y ya llevo años en diferentes radios y televisión y este año de la mano de LaLiga que para mí es el máximo referente en España, estamos haciendo las cosas muy bien. Tengo la posibilidad de hacer en Movistar los partidos y un pasito más adelante".

Y es que el futbolista nos ha desvelado que está "muy contento" ya que se trata de "una nueva experiencia e intentando aportar toda mi experiencia desde la parte de la comunicación que creo que tenemos mucha responsabilidad también en lo que debemos darle al aficionado al fútbol como más contenido didáctico para que entienda que pasa en los partidos".