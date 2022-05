Miki Nadal define este momento como "el mejor de mi vida"

MADRID, 28 (CHANCE)

Miki Nadal está viviendo un momento súper dulce en su vida y está deseando que pasen los meses para poder ser padre de nuevo... una ilusión que, según nos cuenta, también hace muy feliz a su hija de siete años que está como loca por tener un hermanito. Tras dos años de relación con Helena Aldea, siendo muy discretos con su vida privada, los dos tortolitos se convertirán en padre de su primer hijo en común en el mes de octubre.

El colaborador y presentador de televisión nos ha reconocido que aún no tienen nombre para su hija: "el nombre no, hasta que no nazca por ahora la llamamos croqueta, nos trae muchos recuerdos, Cristina Pedroche fue la persona que nos unió".

Para Miki lo más importante en la vida son los amigos: "los amigos son siempre importante, para ser feliz en esta vida necesitas estar ocupado haciendo algo y tener amigos para compartirlo". Por eso nos hace una confesión y es que, tanto Cristina Pedroche como su marido Dabiz son muy importantes en su vida: "gracias a Dabiz gané Masterchef, aprendí mucho, la verdad es que me daba caña en las redes sociales cada vez que hacía una prueba, pero lo cierto es que al final en la elaboración de la final, los dos platos y el postre, él tuvo mucho que ver en su elaboración a pesar de que era una idea que quería yo plasmar. El auténtico experto es él y me hizo tres platos maravillosos".

Si define el momento que está viviendo nos asegura que: "uno de los mejores de mi vida, estoy feliz, tengo salud, tengo muchas cosas que hacer, tengo una pareja maravillosa, tengo una niña que está esperando, otra que acaba de cumplir 7 años que es una joyita y la verdad es que estoy muy feliz".

Aunque esté viviendo un momento único con su pareja, para Miki no es necesario pasar por el altar en estos momentos: "no es necesaria, pero si tenemos ganas de celebrar, pues la hacemos. Por celebrar podemos celebrar muchas cosas, nacimientos, bautizos, bodas, comuniones también de la mayor tengo de todo". Por su parte, reconoce que su hija mayor está encantada con la llegada de una nueva niña a la familia: "la hermana mayor feliz de no ser hija única y tener una hermana que la va a acompañar para toda la vida. Los hermanos son para toda la vida, los padres llega un momento que se van. Normalmente están desde que nacen hasta que te vas".