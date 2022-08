Miki Nadal desvela cómo lleva el embarazo Helena Aldea y desmiente las noticias sobre la fecha de su boda

MADRID, 26 (CHANCE)

Muy discreto con su vida privada, Miki Nadal ha hecho de sus redes sociales un escaparate inmejorable para compartir con sus seguidores el increíble momento que está viviendo. El presentador se convertirá en padre por segunda vez - ya tiene una niña Carmela, fruto de su relación con Carola Escámez - junto a Helena Aldea, su pareja desde hace dos años, y además se ha publicado en diversos medios de comunicación que contraerán matrimonio en 2023.

El pasado mes de julio, coincidiendo con el cierre del restaurante 'Streetxo' - que fue el lugar en el que se conocieron - Miki pidió matrimonio a la mujer de su vida y madre de su futura hija y, pletórico, no dudaba en compartir la noticia a través de su cuenta de Instagram.

Sin embargo, tal y como nos ha contado Miki, todavía no tienen fecha de boda: "Yo le he pedido matrimonio a mi chica, ella me ha dicho que sí y ya está, pero no sabes lo difícil que es tener un restaurante para hacer la celebración, no hay nada" asegura.

Centrados en su inminente paternidad, el comunicador revela que Helena está llevando un embarazo bueno aunque tiene "las molestias" típicas de lo avanzado de su estado, ya que está previsto que su hija nazca en octubre. "Ya estamos preparando el nido" confiesa ilusionado.

Una niña que se convertirá en la mejor compañera de juegos de su primogénita, Carmela - de 6 años - y de la que, por el momento, prefieren mantener su nombre en secreto: "Por ahora no lo decimos, pero va a a ser curioso, no va a ser común".