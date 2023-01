Miki Nadal sobre el embarazo de Cristina Pedroche: "No ha podido hacerlo como le hubiese gustado. Así es la vida"

MADRID, 2 (CHANCE)

Sin duda, un gran año para Miki Nadal. El cómico terminaba el 2022 dando las Campanadas en Neox un día antes de lo común para seguir con la tradición. Muy feliz, aseguraba que el año acaba de la mejor manera posible: "Bueno pues lo he disfrutado bastante. He sido padre, me ha ido muy bien en el trabajo, en la salud y ya está".

Y es que pocos meses después de convertirse en padre por segunda vez, Miki ha recibido la noticia de que su gran amiga Cristina Pedroche va a ser madre primeriza con Dabiz Muñoz en este 2023: "Estoy muy feliz por Cristina y por David, que son grandes amigos míos".

Además, Miki recuerda que la pequeña Galatea se llevará muy poco tiempo de diferencia con el futuro bebé de sus amigos, por lo que espera que tengan muy buena relación en un futuro: "Yo he tenido una niña, que lo que tengan, que sean amigos".

Por otra parte, el comunicador maño no ha querido perder la oportunidad de unirse a las críticas de Pedroche tras la filtración de la noticia: "No ha podido decirlo como le hubiese gustado a ella, pues qué le vamos a hacer, así es la vida. Yo no sé si es lo más correcto o no porque claro, estaría bien que unos padres pudieran decir a sus familiares y amigos que van a ser padres cuando ellos lo decidan, pero bueno. El hecho es que ellos van a ser padres y que estamos todos muy felices".

Miki no quiso revelar cómo pasarían el año nuevo y si lo celebraría junto a la colaboradora de televisión: "Yo he estado en el mismo balcón que va a estar ella mañana, le he dejado un regalito allí también y bueno, yo la veré en casa tranquilamente y luego pues a lo mejor quedamos a celebrarlo también, pero vamos, sin alcohol que ahora ya no se puede. Hay que cuidarse".