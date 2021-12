Miki Nadal, de triunfo en triunfo. De su victoria en 'Masterchef Celebrity'... ¿A su boda con Helena Aldea?

MADRID, 6 (CHANCE)

Es algo innnegable. La suerte le sonríe a Miki Nadal que, a sus 54 años y después de más de dos décadas triunfando en el mundo del espectáculo gracias a su sentido del humor, todavía está saboreando su reciente victoria en 'Masterchef Celebrity 6' junto a Juanma Castaño. Demostrando que las cosas no son como empiezan sino como terminan, y después de ser expulsado y posteriormente repescado, el zaragozano lograba hacerse contra todo pronóstico con la chaquetilla de chef gracias a una final impecable con la que, con su emoción y su sencillez, lograba conquitar a toda la audiencia.

Intentando mantener su vida privada al margen del foco mediático tras su complicada y polémica separación de Carola Escámez en 2019 - después de 5 años de matrimonio y una hija en común, Carmela - Miki ha recuperado la ilusión en el amor gracias a Helena Aldea, una diseñadora de moda con la que lleva casi dos años de discreta relación.

A pesar de la distancia, ya que la espectacular joven reside en Alicante por motivos profesionales, la pareja mantiene un consolidado noviazgo y el apoyo y cariño incondicional de Helena han sido determinantes en el triunfo de Miki en 'Masterchef'.

Aprovechando el puente hemos pillado al comunicador, con la otra mujer de su vida - su pequeña Carmela, de seis años - en la estación del AVE antes de viajar a Alicante para reencontrarse con Helena y, tan cercano y amable como siempre, nos ha contado cómo lleva su reciente triunfo en uno de los talents más exigentes de la pequeña pantalla y cómo es su relación con Juanma Castaño, con quien al principio del concurso se llevaba fatal pero con quien ha acabado siendo uña y carne: "La relación es buenísima y lo que nos queda".

"Estoy muy contento, y practicando para la Navidad que me va a tocar cocinar en familia", ha señalado sonriente, confesando que tanto su novia como sus familiares están "muy orgullosos" de él. Además, y para nuestra sorpresa, Miki confiesa que está tan enamorado de su chica que a pesar de que su experiencia como casado no fue la mejor del mundo, no dudaría en volver a pasar por el altar con Helena: "No lo sé, yo ya me casé, pero si hay que casarse otra vez se hace. Eso el tiempo lo decide. Estoy feliz de la vida con mi situación". ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!