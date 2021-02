MADRID, 9 (CHANCE)

Después de una separación muy polémica y para nada amistosa, Miky Nadal y Carola Escámez firman por fin su divorcio. Según ha publicado el portal dijital de Jaleos, la pareja mantendrá la custodia compartida de su hija y será el cómico el que se encargue de los gastos escolares además de aportar un total de 1.000 euros de pensión alimenticia. Desestimando la pensión compensatoría que pedía Escámez, los gastos extraordinarios de la pequeña serán compartidos por ambas partes.Tras cinco años de matrimonio, la pareja ponía fin a su matrimonio en junio de 2019 con una condena al colaborador de 'Zapeando' por un delito leve de vejaciones. En aquel fallo se dictaba que Nadal debía realizar trabajos para la comunidad. Aunque ninguno de los dos protagonistas ha explicado públicamente el motivo de la separación, lo cierto es que una supuesta infidelidad habría sido el detonante de este matrimonio.Dejando en el pasado su matrimonio, ambos han vuelto a encontrar la ilusión en el amor por separado. Mientras que Carola hacía pública su historia de amor con Roberto Martín en junio de 2020, Miki comenzaba una nueva relación con la periodista y empresaria Helena Aldea que se conocía en septiembre del pasado año.Feliz y orgulloso de la decisión que han tomado, Miky Nadal ha utilizado su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores el buen momento que vive tras haber puesto punto y final a una etapa en su vida que no ha terminado del todo bien. "La semana pasada fué una de las más tristes de mi vida pero esta semana estoy de celebración porque he vivido uno de los momentos que más deseaba que llegase desde hace tiempo. Es hora de celebrarlo a lo grande con un buen champán y con [email protected] [email protected] [email protected] que han estado siempre a mi lado y se alegran de las cosas buenas que me pasan... Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, la, la , la, la..." ha escrito el colaborador en su red social.