Mila Ximénez, arropada por David Valldeperas y Raul Prieto en su infatigable lucha contra el cáncer

MADRID, 4 (CHANCE)

Luchando contra un cáncer de pulmón desde hace 8 meses, Mila Ximénez reaparecía el pasado martes en "Sálvame" después de un mes de ausencia. Con la valentía que la caracteriza, la colaboradora confesaba que se había complicado su enfermedad y que, debido a un nuevo tratamiento de quimioterapia, había pasado unas semanas difíciles en las que apenas se pudo levantar de la cama.

Fuerte y serena, Mila desvelaba que, en dos semanas, le harán una nueva prueba que determinará en qué punto está su enfermedad y, con él, el rumbo de su vida. Y es que, con el coraje con el que siempre ha afrontado los avatares de la vida, la sevillana señalaba que no sabe si continuará con el tratamiento o no porque "no quiero seguir viviendo así. Tengo mucha fuerza pero cada vez me cuesta más sacarla y levantarme". "Soy una persona que me gusta vivir con calidad de vida. Si a mí me dicen, que estoy va para larguísimo y que los tratamientos no se sabe si van a funcionar, se acabó el tratamiento. Lo que dure. Quiero morir bien", confesaba más sincera que nunca.

Sin embargo, Mila no descuida su tratamiento y os ofrecemos las últimas imágenes de su visita al hospital, arropada en todo momento por sus grandes amigos David Valldeperas y Raúl Prieto, volcados con la colaboradora en estos duros momentos de su vida.

Una Mila cansada, pero con buen aspecto, abandonaba el hospital después de varias horas en su interior para poner rumbo a su domicilio acompañada por una de sus hermanas y por los directores de "Sálvame" y "Viva la vida", dos de sus mejores amigos y en quien se está apoyando en su lucha contra el cáncer de pulmón.

Intentando pasar desapercibida, la colaboradora lució gorro de lana con detalles dorados gafas de sol y la mascarilla obligatoria a causa del Covid. Con leggins encerados, zapatillas deportivas y maxiabrigo en color crema, Mila apostó por la comodidad en su última visita al hospital.