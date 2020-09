Mila Ximénez contesta a las críticas que recibe de los que ponen en duda su enfermedad

MADRID, 27 (CHANCE) Son muchas las críticas y los comentarios a los que ha tenido que hacer frente Mila Ximénez desde que confesó públicamente que padecía un cáncer de pulmón. Y más todavía, desde que volvió al plató de Sálvame a trabajar, ya que como ella explicó, necesitaba volver a tener una rutina de vida y despejar su mente. La colaboradora ha hecho oídos sordos y no ha dejado que le afecte lo que piensan los demás, pero sí que ha querido mandarles un mensaje muy significativo a los que dudan de su enfermedad: "No me hacen daño los que ponen en duda mi enfermedad. Lo único que me lesionaría es que me borraran la sonrisa y las ganas de lucha. Eso sería regalarle mis fuerzas. Y ese es mi tesoro. De todas formas, no puedo olvidar a los que me mandáis vuestra energía. Las absorbo con fruición. Un millón de gracias y abrazos infinitos" Este ha sido el mensaje que la periodista ha lanzado por su perfil de Instagram y con el que esperamos, consiga hacer recapacitar a todos aquellos que no paran de criticar o de poner en duda a Mila por haber vuelto a retomar su vida laboral tras haber estado ausente.

MADRID, 27 (CHANCE) Son muchas las críticas y los comentarios a los que ha tenido que hacer frente Mila Ximénez desde que confesó públicamente que padecía un cáncer de pulmón. Y más todavía, desde que volvió al plató de Sálvame a trabajar, ya que como ella explicó, necesitaba volver a tener una rutina de vida y despejar su mente. La colaboradora ha hecho oídos sordos y no ha dejado que le afecte lo que piensan los demás, pero sí que ha querido mandarles un mensaje muy significativo a los que dudan de su enfermedad: "No me hacen daño los que ponen en duda mi enfermedad. Lo único que me lesionaría es que me borraran la sonrisa y las ganas de lucha. Eso sería regalarle mis fuerzas. Y ese es mi tesoro. De todas formas, no puedo olvidar a los que me mandáis vuestra energía. Las absorbo con fruición. Un millón de gracias y abrazos infinitos" Este ha sido el mensaje que la periodista ha lanzado por su perfil de Instagram y con el que esperamos, consiga hacer recapacitar a todos aquellos que no paran de criticar o de poner en duda a Mila por haber vuelto a retomar su vida laboral tras haber estado ausente. La Ximénez es una de las colaboradoras más todoterreno de televisión y siempre ha demostrado tener una fuerza arrolladora que podía con todo y todos en plató. Por eso, Mila se ha enfrentado a este cáncer con la misma fuerza y sobre todo, con una sonrisa en su rostro que impide que cualquier cosa la debilite.