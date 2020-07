Mila Ximénez se cuela en 'La última cena' y confiesa cómo se siente

MADRID, 25 (CHANCE)

Este jueves nos enterábamos que Mila Ximénez acudirá este sábado al Deluxe para hablar de cómo está llevando este camino en el que*se encuentra en plena lucha contra el cáncer. Todos nos quedamos impactados porque no esperábamos que fuera tan pronto 'la vuelta' de la colaboradora a televisión, pero lo cierto es que nos morimos de ganas por oírla hablar.

Ya sabemos como es el programa y en vez de hacernos esperar hasta hoy sábado, quiso darnos un aperitivo con una videollamada de Mila Ximénez en La última cena. En ella confesaba que echaba de menos a todo el equipo y felicitaba al programa por el éxito conseguido: "Os echo muchísimo de menos. Recuerdo mi última cena ahí que fue complicadita. Felicitaros porque habéis hecho un programón de algo que ni se esperaba".

Carlota Corredera le preguntaba si se encontraba preparada para sentarse en el Deluxe y ella confesaba que: "No sé si estoy preparada. Me apetece mucho veros, hay compañeros que me apetece mucho ver y no he visto todavía".

Muy emocionada de volver a Sábado Deluxe, Mila Ximénez no podía evitar las lágrimas al hablar con sus compañeros de plató. Y es que a pesar de estar pasando por uno de sus peores momentos, hemos visto a la colaboradora con muchísima fuerza y energía, como siempre ha demostrado. Tendremos que estar muy atentos a esta noche para escuchar con todo detalle lo que la periodista cuente sobre su enfermedad.