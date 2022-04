Miles de personas llenan las calles para contemplar el regreso de la Procesión General de Valladolid

VALLADOLID, 15 (EUROPA PRESS)

Miles de vallisoletanos y visitantes han salido a la calle este Viernes Santo para contemplar el tránsito que conforma la Procesión General de la Sagrada Pasión del Redentor, momento de la Semana Santa que reúne la mayor cantidad de obras de arte escultóricas y que ha regresado este 2022 después de dos años sin poder celebrarse a causa de la pandemia y, además, acompañada por una temperatura primaveral.

Desde primera hora de la tarde, las calles de Valladolid vivían una intensa animación, en la confluencia entre quienes prolongaban el aperitivo del mediodía, quienes se encontraban de comida o sobremesa en las terrazas del centro y quienes se aprestaban a tomar posiciones para asistir a la Procesión General.

Desde antes de las 19.00 horas, las 20 cofradías que participan en el acto religioso popular han situado sus pasos a partir de la calle Angustias, encabezados por el Jesús de la Esperanza y La Sagrada Cena, que han abierto la procesión a partir de las 19.30 horas.

Tras estas piezas y su comitiva, han seguido los otros 31 pasos que representan las escenas más destacadas del Nuevo Testamento y que convierten las calles del centro de la capital vallisoletana en un museo al aire libre ante la mirada de miles de personas.

Se trata de la procesión más amplia de todas las que se celebran en Valladolid y posiblemente la de mayor interés artístico e iconográfico de España.

'Jesús de la Esperanza', 'La Sagrada Cena', 'La Oración del Huerto', 'El Prendimiento', 'Las Lágrimas de San Pedro', 'Preparativos para la Flagelación', 'El azotamiento', 'El señor atado a la columna', 'Ecce-Homo', 'Nuestro Padre Jesús Nazareno', 'Camino del Calvario', 'Preparación para la Crucifixión', 'Cristo Despojado', 'Cristo del Perdón', 'La elevación de la Cruz', 'Padre, perdónales porque no saben lo que hacen', 'Hoy estarás conmigo en el paraíso', 'Madre, ahí tienes a tu hijo'. 'Dios mío, por qué me has abandonado', 'Sed tengo', 'Todo está consumado', 'En tus manos encomiendo mi espíritu', 'Santísimo Cristo de la Luz', 'Santo Cristo de la Preciosísima Sangre', 'San Juan Evangelista', 'El descendimiento', 'La Vera Cruz', 'Cristo de la Cruz a María', 'La Quinta Angustia', 'La Santa Cruz Desnuda', 'Cristo Yacente', 'Santo Sepulcro' y 'Nuestra Señora de las Angustias' han escenificado en las calles vallisoletanas la Pasión de Cristo.

El recorrido comienza en la calle Angustias, desde donde se dirige por la Bajada de la Libertad, Fuente Dorada y Ferrari hasta la plaza Mayor, donde se han instalado unas gradas y sillas, a las que se puede acceder mediante entrada de pago, contemplar las escenas. No obstante, estas localidades no se han llenado completamente.

Ante la fachada del Ayuntamiento se sitúa la tribuna presidencial donde este viernes han estado buena parte de los representantes de la Corporación municipal, con presencia de los grupos políticos de PSOE, PP y Ciudadanos, encabezados por el alcalde, Óscar Puente. Junto a él estaban el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Emilio Álvarez; el delegado territorial de la Junta en la provincia, Augusto Cobos; los diputados nacionales por Valladolid Julio del Valle (PSOE), Eduardo Carazo (PP) y Pablo Sáez (Vox); el senador 'popular' Alberto Plaza; el vicepresidente de la Diputación provincial Víctor Alonso; el presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa, Isaías Martínez; y representantes militares y policiales.

Además, han presenciado la procesión en la tribuna los embajadores en España de Japón, Estonia, Italia, Guinea Ecuatorial, Guinea-Bissau, Corea del Sur, Indonesia, Guatemala y Azerbaiyán, así como el encargado de asuntos de la Embajada de Afganistán

SALVE POPULAR Y BENDICIÓN DEL ARZOBISPO EN LAS ANGUSTIAS

La procesión general, una de las que despierta una mayor expectación entre los vallisoletanos y visitantes, que desde horas antes de su comienzo ocupan las aceras de las calles por donde discurre, se encamina después hacia la Plaza de Zorrilla y, por Miguel Íscar, Duque de la Victoria, desde donde se dirigirá a la plaza Cánovas del Castillo, lugar donde finalizará el acto religioso.

Cuando la última de las Cofradías, la de Nuestra Señora de Las Angustias, pase por la tribuna principal, los representantes de la corporación municipal se unirán a la comitiva de la procesión.

Sin embargo, los vallisoletanos devotos tendrán aún que cumplir con un nuevo ritual, en la iglesia de las Angustias, donde una Salve popular despedirá a la imagen de la Virgen, que queda en silencio hasta la alegría de la Pascua.