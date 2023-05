Miles de personas se manifiestan en Zaragoza para pedir una subida salarial y la bajada de precios

ZARAGOZA, 1 (EUROPA PRESS)

Miles de personas se han manifestado este lunes, 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, por el centro de la ciudad de Zaragoza, con el lema 'Subir salarios, bajar precios y repartir beneficios', convocados por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras.

La marcha ha comenzado en la plaza San Miguel de la capital aragonesa, para seguir por el Coso, plaza de España, paseo de la Independencia, plaza Aragón y acabar ante el Edificio Paraninfo, donde los secretarios generales UGT y Comisiones Obreras en Aragón, José Juan Arceiz y Manuel Pina, respectivamente, han realizado sendas intervenciones.

En declaraciones a los medios de comunicación, antes del inicio de la marcha, el secretario general de UGT Aragón, José Juan Arceiz, ha reclamado la subida de salarios "vía negociación colectiva" y también a través de un pacto nacional con la patronal para llegar a aquellas empresas donde no hay representación sindical.

Igualmente, ha abogado por "repartir beneficios" a través de la subida de salarios y de los impuestos, además de solicitar una bajada de precios porque "están hinchados artificialmente" con la "excusa" de la guerra en Ucrania y de la "pertinez sequía", de manera que los incrementos en las nóminas que se logran en la negociación "duran poco en el bolsillo de los trabajadores" y acaban pronto "en la cuenta de resultados de cuatro grandes empresas".

Ha aclarado que si no hay un acuerdo para un incremento salarial generalizado, "tendremos que salir a la calle porque la inflación no la van a bajar porque no les interesa que ocurra". "Hay un plan B, que son las movilizaciones, que se sabe cómo empiezan, pero nunca se sabe cómo van a acabar", ha advertido.

AÑO ELECTORAL

Por otra parte, Arceiz ha apuntado que este es un Primero de Mayo especial porque el día 28 de este mes se celebran elecciones municipales y autonómicas, y ha opinado que hay de votar a partidos progresistas para mantener y seguir avanzando en las mejoras sociales.

A colación, el secretario general de CCOO Aragón, Manuel Pina, ha rechazado votar a quien se ha manifestado en contra de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y de las pensiones, así como de la reforma laboral.

"Son los derechos de la mayoría social" y los logros obtenidos en el último año "gracias al diálogo social", que han permitido crear empleo y "bajar la temporalidad del 25 al 14 por ciento en Aragón, situándonos por debajo de la media europea", ha enfatizado Pina.

También ha mencionado la subida del SMI al 60 por ciento del salario medio en España y la reforma de las pensiones, "para recuperar derechos y garantizar el sistema", que ha hecho posible que una persona que cobra una pensión de mil euros, la vea incrementada en 85 euros, frente a una reforma del PP en 2013 "impuesta", con la que hubiera tenido un aumento de 2,5 euros.

Pina ha reclamado, asimismo, un acuerdo global de negociación colectiva "para proteger a los sectores más precarios, más débiles" y evitar que sean éstos los que paguen "el abusivo incremento de beneficios que estamos viendo y una inflación en niveles que no se daban hace décadas".

Ha agregado que la negociación colectiva tiene sus tiempos y pasado este Primero de Mayo "veremos donde se visualizan esos conflictos y ya hemos avisado a la patronal de que vamos a unir conflictos, si no conseguimos un acuerdo e iremos a un otoño caliente".

ACUDIR A LAS URNAS

El secretario general de CCOO Aragón ha llamado a la participación en los comicios municipales y autonómicos y ha comentado que la mayor presencia de representantes políticos en este 1 de mayo es entendible y "significa que se valora el mundo del trabajo".

Este año, han acudido a la manifestación el presidente de Aragón y secretario general del PSOE en la comunidad autónoma, Javier Lambán, candidato de este partido a la presidencia regional el próximo 28 de mayo, junto a la candidata socialista a la Alcaldía de Zaragoza, Lola Ranera.

También, la líder de Podemos en Aragón y candidata a la presidencia de la comunidad autónoma, Maru Díaz, el candidato de este partido a la Alcaldía de Zaragoza, Fernando Rivarés, y el coordinador general de IU Aragón y candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Álvaro Sanz, entre otros representantes políticos aragoneses.