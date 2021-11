Miles de personas piden en CyL el fin de la violencia machista, más medidas y que sea cuestión de Estado

VALLADOLID, 25 (EUROPA PRESS)

Cerca de personas han reclamado en Castilla y León poner un "punto y aparte" a la violencia machista, han incidido en que se convierta en cuestión de Estado y han llamado a la movilización del hombre "que no es machista" a "levantarse" porque" también son parte de la solución".

Con proclamas como 'la lucha será feminista o no será', 'no más violencia contra las mujeres' o 'no han muerto, las han asesinado' las manifestaciones han partido de las principales capitales de la Comunidad para conmemorar el 25 de noviembre, Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres.

Los manifestantes han desafiado a un tiempo desapacible para rendir homenaje a las 1.118 mujeres asesinadas a manos de sus parejas y para reclamar el fin de esta lacra social.

En la capital burgalesa, unas 300 personas han participado en la manifestación convocada por la Coordinadora Feminista de Burgos, que ha partido pasadas las 20.00 horas de la plaza del Mio Cid y ha recorrido las principales calles del centro para acabar en la plaza Mayor.

Entre los manifestantes, que han marchado bajo gritos de 'estamos hartas de tanta misoginia', 'estamos hartas de tanto postureo', 'no más violencia contra las mujeres' y 'no son muertas son asesinadas', se encontraba el alcalde de la ciudad, el socialista Daniel de la Rosa, y la concejal de Igualdad, Estrella Paredes.

En León, alrededor de medio millar de personas se ha manifestado por las principales arterias de la ciudad cerrando una jornada con multitud de actos en los que el morado ha sido el hilo de unión de multitud de mujeres en su recorrido.

Antes ha tenido lugar el espectáculo La Madeja, una obra de Irene De Paz, frente a la Casa Botines y también se ha vivido una performance ante la Catedral de León, además de la lectura del Manifiesto institucional. Proclamas en contra de la Violencia a la mujer, pancartas y morado, mucho morado en una manifestación que se ha repetido en otros puntos de la provincia como Ponferrada, Villaquilambre o San Andrés del Rabanedo.

MARCHA NOCTURNA

Alrededor de 400 personas han participado en la marcha nocturna convocada por la Plataforma por los Derechos de las Mujeres de Palencia que ha salido a las 20.00 horas de la Estatua de la Mujer Palentina y ha recorrido las calles de la capital hasta llegar al Parque del Salón para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de Género.

Bajo el lema 'Somos libres, estamos #hartas. No nos rendiremos' el colectivo ha querido revindicar un relato propio que van a seguir dando a conocer. Un homenaje a las 56 víctimas de la Violencia Machista del último año (desde el 26 de noviembre de 2020 hasta el 25 de noviembre de 2021), y la lectura de un manifiesto han cerrado el acto.

En Salamanca, en la Plaza Mayor, ha tenido lugar el acto institucional, que ha comenzado con una recepción en la sede del Ayuntamiento a los alumnos del Máster Universitario de Estudios Interdisciplinares de Género de la USAL, para continuar después con la lectura ante unas 300 personas de un manifiesto en el ágora, y ha seguido con la difusión pública de un decálogo contra la violencia de género, a cargo de los mismos alumnos del máster, para terminar con una actuación musical en la Plaza y las palabras de la primer teniente de alcalde, Ana Suárez, en representación del consistorio, quien ha deseado que la violencia de género "sea cuanto antes solo un triste recuerdo".

Asimismo, además de una concentración a las 19.30 horas en la Plaza Mayor, convocada por la Plataforma Abolicionista y con el mensaje de 'La prostitución es explotación', se han sumado otros actos como la manifestación, una hora después, desde la Plaza de la Concordia, convocada por el Movimiento Feminista de Salamanca, con un itinerario por distintas calles del centro de la ciudad para concluir también en la Plaza Mayor con el lema 'Las violencias machistas no se niegan, se condenan'.

En Segovia, alrededor de un centenar de personas se han concentrado a los pies del Acueducto con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Bajo el lema 'Contra las violencias machistas, vidas feministas', los manifestantes también han recordado a todas las mujeres asesinadas por hombres.

Durante la lectura del manifiesto, a cargo de la asociación 'Segovia Feminista', se ha puesto en conocimiento las distintas violencias que sufren las mujeres: agresiones sexuales, acoso, trata maltrato o control dentro la pareja. Además, se ha señalado la necesidad de una labor preventiva y mayores recursos para las víctimas, así como un mayor control en la regulación del régimen de visitas, custodia y patria potestad para "que ningún maltratador las pueda utilizar para ejercer la violencia vicaria contra las mujeres".

Por último, han reivindicado el derecho a una "vida libre de violencias, con buenos tratos, siendo dueñas de sus propio destino" para finalizar al grito de 'Ni una menos. Nos queremos vivas, libres y sin miedo. ¡Viva la lucha de las mujeres!".

Cerca de 500 personas han salido a las calles de Soria, en una tarde noche de lluvia y frío, para exigir la eliminación de la violencia contra las mujeres.

La manifestación ha partido de la plaza Mayor de la ciudad con una pancarta morada en la cabecera sujetada por participantes del Consejo Municipal de la Mujer, y con el lema 'Soria ciudad contra la violencia hacia las mujeres', seguida de la Asociación Antígona.

Tras recorrer el Collado, Mariano Granados y pasar por la Subdelegación del Gobierno, la manifestación ha finalizado en la plaza de las Mujeres donde la presidenta de Antígona, Pilar de la Viña, ha leído un manifiesto.

La plaza de las Mujeres, símbolo de la lucha contra la violencia machista, ha albergado durante toda la jornada una performance con las 41 mujeres y 5 menores asesinados en lo que va de año.

2.000 PERSONAS EN VALLADOLID

En Valladolid han sido cerca de 2.000 las personas que se han concentrado en la Plaza Fuente Dorada, desde donde han recorrido las principales arterias del centro de la ciudad.

Desde la Coordinadora de Mujeres, Marisol Moráis, ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que es hora de poner "un punto y aparte y un stop" a este tipo de violencia que se ha cobrado ya la vida de 1.118 mujeres en España.

"Sí es cierto que se están desarrollando medidas que evitan la violencia machista como, por ejemplo, el penalizar el acoso sexual callejero o perseguir la industria proxeneta y ayudar a la gente víctimas de trata. Pero claro, eso no es todo. Hay que dotar de presupuesto a todas esas medidas", ha apuntado.

De ahí que haya reivindicado que la violencia machista sea "cuestión de Estado", algo que, considera, se está consiguiendo. "Pero hace falta más medidas porque los asesinatos se siguen sucediendo trágicamente día tras día y no solamente a las mujeres", ha ahondado.

En este punto se ha detenido en la violencia vicaria ejercida por los hombres para "hacer aún más daño" a la mujer. "Es horroroso y llamamos a los hombres que no son machistas y que no son asesinos a que se levanten a que a que demuestren su indignación porque ellos también son parte de la solución", ha insistido.

Por último, en Zamora, unas 200 personas se han concentrado este jueves en la Plaza Mayor de la capital para clamar contra la violencia machista tras la concentración convocada por el Movimiento Feminista Trece Rosas. Durante la lectura del manifiesto, el colectivo ha cargado "contra el negacionismo de la violencia machista que la ultraderecha pretende instalar en el país".

Además, la asociación feminista ha puesto el foco en la violencia vicaria y ha asegurado que "es uno de los ataques más crueles". En esa línea, las asistentes han reclamado que el sistema judicial cambie para "no revictimizar a las mujeres" y han pedido "nuevos juzgados especializados en violencia machista".