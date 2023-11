Miles de personas protestan contra la amnistía frente a las sedes del PSOE de toda España

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Miles de personas se han concentrado de nuevo este lunes frente a las sedes socialistas de numerosas ciudades de España clamando contra los pactos del PSOE y los independentistas y la ley de amnistía que ya está sellada con ERC y en trámites de negociación con Junts.

En la sede nacional del PSOE en Madrid, ubicada en la calle Ferraz, unas 3.800 personas se han unido a las protestas --según datos de la Delegación del Gobierno-- viviéndose momentos de tensión entre los asistentes y la Policía Nacional que ha tenido que dispersarles utilizando botes de humos. La protesta se ha saldado con, al menos, dos detenidos por desobediencia y atentado contra la autoridad. A la misma han acudido el líder de Vox, Santiago Abascal, el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, y otros dirigentes del partido.

Desde última hora de la tarde ante la sede del PSC en Barcelona, unas 350 personas se han concentrado por el mismo motivo bajo el lema '¡Paremos la traición!'. Los concentrados han gritado cánticos como 'España no se vende, se defiende', 'Puigdemont a prisión', 'Pedro Sánchez hijo de puta' y 'Sánchez, traidor, España es tu nación'.

También en Valencia se ha celebrado otra concentración ante la sede del PSPV-PSOE en la que han participado distintos cargos de Vox protestando contra la amnistía y llamando a la "unidad nacional". Este acto, que ha comenzado a las 20.00 horas, lo ha encabezado una gran bandera de España detrás de la que se han situado los participantes.

Asimismo, la sede del PSN en Pamplona también ha sido testigo de la concentración de cientos de personas que han lanzando consignas como 'Sánchez, dimite, Navarra no te admite' o 'Igualdad ante la ley', portando banderas de España y carteles con mensajes como 'No a la amnistía, PSOE traidor, Chivite cobarde'.

"QUE TE VOTE TXAPOTE"

Numerosas personas se han congregado también ante la sede de la Federación Socialista Asturiana, FSA-PSOE, en la calle Santa Teresa en Oviedo, bajo el lema '¡Paremos la traición!' y con cánticos como 'España no se vende, se defiende', 'Puigdemont a prisión', o "Que te vote Txapote".

Más de un millar de personas se han concentrado ante la sede del PSOE de Andalucía situada en Sevilla donde han lanzado consignas como 'Pedro Sánchez a prisión' o 'Puigdemont a prisión'. Los protestantes han portado carteles con los lemas 'España no se vende, se defiende' o 'Partido Socialista, putero y golpista'.

En la sede del PSOE de Valladolid se han citado alrededor de medio millar de personas para manifestarse contra la "compra de votos" que los socialistas con "impunidad criminal" están efectuando con la futura ley de amnistía de cara a la investidura de Sánchez y han coreado consignas como 'Sánchez traidor', 'España no se vende, España se defiende'.

En Salamanca han sido también más de un millar de personas las que se han concentrado a las puertas de la sede socialista mostrando su malestar con las negociaciones que está llevando a cabo la formación socialista para una posible investidura de Pedro Sánchez.

"IGUALES ANTE LA LEY"

De igual manera han acudido varios cientos de personas en Zaragoza frente a la sede del PSOE convocados por las redes sociales. Con el lema "No a la amnistía. Todos somos iguales ante la ley" los asistentes se han dado cita a partir de las 20.00 horas, en la calle Conde Aranda, frente al número 138 para lanzar el mensaje 'Paremos la traición'; 'Sánchez con golpistas y proetarras: NO!!', 'Traidor', 'Partido Socialista putero y golpista', 'Huelga General' y 'No en mi nombre'.

En Las Palmas de Gran Canaria la convocatoria ha reunido a más de 250 personas que han coreado lemas como 'que te vote Txapote', 'Pedro Sánchez a prisión', así como múltiples llamamientos contra la amnistía y los acuerdos con los independentistas.

La multitud ha sido en menor en Melilla, donde se han concentrado decenas de personas en la Plaza Menéndez Pelayo, en la principal arteria de la ciudad española del norte de África, en pleno centro de Melilla, la mayoría portando banderas de España y otras de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Entre los asistentes, había algunos políticos, miembros de Vox, encabezados por su presidente José Miguel Tasende.