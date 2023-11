Miles de personas rechazan en Pamplona la amnistía y un posible referéndum y reclama "puentes para la concordia"

Miles de personas, alrededor de 7.500 según la Delegación del Gobierno, han respaldado este sábado una concentración convocada por Sociedad Civil Navarra, Pompaelo y Doble 12, en contra de la ley de amnistía y un posible referéndum de autodeterminación. Un "despropósito que socava la democracia" y que supone "un mero intercambio de impunidad total a cambio de votos". Y ha reivindicado "puentes para la concordia" frente a los "muros ideológicos".

La movilización, con el lema 'Por la libertad, la unidad y la igualdad. No en mi nombre: ni amnistía, ni autodeterminación', se ha desarrollado pasadas las doce del mediodía en la Plaza del Castillo de Pamplona. El su kiosco se ha desplegado una pancarta con el mensaje 'Por la libertad, la unidad y la igualdad'. Los asistentes han llenado una de las mitades de la plaza, donde se han visto muchas banderas de España y Navarra, y se han escuchado gritos de 'Sánchez traidor', 'Puigdemont a prisión' o 'Yo soy español'. Asimismo, se han visto carteles con lemas como 'PSOE traidor' o 'Amnistía No-Ez'.

Entre los asistentes se han visto representantes de UPN, como su presidente Javier Esparza, su diputado Alberto Catalán o el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero; y del PP, encabezado por su presidente, Javier García, su secretaria general, Amelia Salanueva, o el diputado Sergio Sayas. También ha participado el parlamentario de Vox Emilio Jiménez.

En el desarrollo del acto han intervenido el presidente de Sociedad Civil Navarra, Eduardo López-Dóriga, y Pilar Aramburu, ex alcaldesa de Burlada por el PSN, para finalizar con la lectura de un manifiesto a cargo de la periodista Loretxo Iñarrea, seguida de los himnos de Navarra y España. A lo largo del acto se han intercalado las canciones 'Libertad sin ira', de Jarcha; 'Libre', de Nino Bravo; 'Mi querida España', de Cecilia; y 'Resistiré', del Dúo Dinámico.

El presidente de Sociedad Civil Navarra, Eduardo López-Dóriga, ha rechazado la ley de amnistía "disfrazada de instrumento para la convivencia y el respeto a la diversidad y la pluralidad de España" pero que, en realidad, supone que "unos políticos golpistas van a ser amnistiados por otros políticos a cambio de sus votos, situándose por encima de la ley, lo que ha deteriorado severamente la convivencia en el conjunto de España".

Ha lamentado que el Gobierno de España y el PSOE se "han humillado vergonzosamente a cambio de votos de aquellos que no han renunciado a ninguna de sus reivindicaciones separatistas" y que "ya han advertido a Sánchez que lo tienen en sus manos".

Ha destacado la necesidad de "salir a la calle hoy y aquí porque lo que está en juego en Navarra es aún más grave que en otros y no podíamos permanecer en silencio". Al respecto, ha advertido ante los pactos con EH Bildu que "auparon meses atrás a María Chivite a la presidencia de Navarra y fueron los primeros en apoyar a Sánchez sin rechistar". "Bildu no se conformará con premios menores", ha asegurado López-Dóriga, quien ha opinado que la coalición "calla porque sabe que a la chita callando" podrá avanzar "sin prisa pero sin pausa, para añadir una pieza mayor en su mapa" que "no es otra que Navarra".

"Somos la sociedad sin miedo que dice claro y alto lo que piensa. Somos la voz de la razón que debe llegar a todas partes. No podemos renunciar al futuro de paz, unión y concordia. Está en nuestras manos", ha concluido

Por su parte, Isabel Aranburu se ha mostrado "estupefacta ante tan grave esperpento" y "la desmedida ambición de poder de un ególatra narcisista por un puñado de votos". Y ha alertado de que se ha abierto un "abismo que nos convierte a los españoles en irreconciliables enemigos". Ha acusado a Pedro Sánchez de inventarse "un falso muro" para separar entre los "progresistas y buenos" y, al otro lado, "un retroceso, todo gris y te asusto con que te vas a quedar sin Estado del Bienestar".

Ha criticado que a Sánchez "le basta el sí a cualquier precio" del "delincuente Puigdemont" a cambio de la "indisoluble unidad de España". Y ha llamado a conformar una sociedad civil "con espíritu crítico, con firmes convicciones políticas, desde la derecha o la izquierda" para "compartir una idea común de España y alcanzar acuerdos de Estado que debe confiarse a la cambiante correlación de fuerzas parlamentarias".

"ESTÁ EN PELIGRO EL SISTEMA POLÍTICO DISEÑADO EN LA TRANSICIÓN"

La periodista Loretxo Iñarrea ha sido la encargada de leer el manifiesto en el que Sociedad Civil Navarra ha advertido de que "está en peligro el sistema político, jurídico, institucional y social diseñado en la Transición y plasmado en la Constitución".

Ha criticado que el PSOE, en "estrecha alianza con partidos secesionistas" y quienes "aún no han condenado el terrorismo etarra", van a aprobar una ley de amnistía "de imposible encaje en nuestra Carta Magna en beneficio de ambas partes". "Un mero intercambio de impunidad total a cambio de los votos con los que Pedro Sánchez ya ha conseguido la presidencia del Gobierno", ha censurado.

Un "despropósito" que "socava la democracia, desautoriza al poder judicial al que pretende maniatar" y que "pone en riesgo el Estado de Derecho al atentar contra la igualdad de todos los españoles ante la ley". Ante ello, ha manifestado: "no en nuestro nombre. No queremos esa ley de amnistía ni un futuro referéndum de autodeterminación". "Lo que vaya a ser España, ahora o en cualquier momento futuro, lo decidiremos todos los españoles", ha defendido.

De la misma manera, ha rechazado la condonación de parte de la deuda de Cataluña y la cesión de la gestión de "todos los impuestos" porque supone "un agravio comparativo para otras comunidades autónomas que rompe los principios de cohesión y solidaridad y nos lleva al enfrentamiento y la división".

En el caso de Navarra, ha criticado "la humillante y permanente intromisión del PNV en las competencias de nuestra Comunidad foral, a la que pretenden tutelar con el silencio de nuestra presidenta, que se presta a ese ninguneo". Asimismo, ha mostrado su preocupación por el "silencio" de EH Bildu "tan obediente y dispuesto a apoyar a Sánchez" y se ha preguntado "hasta dónde llegarán esta vez las cesiones ocultas".

Finalmente, ha reprochado el "discurso frentista y polarizador" de Sánchez en la sesión de investidura. "No queremos que se divida sectariamente a los españoles entre buenos y malos" ni "muros ideológicos", ha reivindicado. "El nuevo gobierno es de todos los españoles, no sólo de la mitad, y está obligado a tender puentes para la concordia", ha demandado.