Miles de personas salen en C-LM convocadas por el PP para mostrar rechazo a amnistía y pedir a Page que la pare

TOLEDO, 12 (EUROPA PRESS)

El PP de Castilla-La Mancha se ha echado este domingo a las calles de las cinco capitales de provincia para rechazar con concentraciones multitudinarias el acuerdo de investidura entre PSOE y Junts y la amnistía, pidiendo al presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, que "recapacite" y pida a los diputados socialistas en el Congreso de los Diputados elegidos por las circunscripciones de la región que voten "en conciencia" y "paren" dicha amnistía.

Así se ha pronunciado el presidente de los 'populares' castellanomanchegos, Paco Núñez, que ha participado en la concentración convocada en la plaza de Zocodover de Toledo acompañado por el alcalde de la ciudad y presidente provincial del partido, Carlos Velázquez.

Una concentración que ha tenido una afluencia de 10.000 personas, según fuentes del PP, y 5.000 según los datos de la Policía ofrecidos por la Delegación del Gobierno y que se ha desarrollado sin incidentes entre banderas de España y pancartas contra la amnistía y Pedro Sánchez y cánticos también contra Emiliano García-Page y Carles Puigdemont.

Núñez se ha amparado en en el apoyo de los "miles de castellanomanchegos" que "llenan las cinco concentraciones" convocadas en la región por el PP para decir "de manera pacífica pero con contundencia" que están "en contra de la amnistía y de un acuerdo de investidura que, sin lugar a dudas, lo que está provocando es que haya una ruptura del Estado de Derecho, del principio de igualdad de los españoles y un ataque sin precedentes a nuestra Constitución y a nuestra democracia".

Y además, ha incidido, ha pedido de nuevo a Emiliano García-Page que "recapacite", lamentando que "renuncia a evitar este disparate" al no pedir a los diputados elegidos por Castilla-La Mancha en el Congreso que voten contra la amnistía.

"Yo le pido a los diputados socialistas de Castilla-La Mancha que, apelando al artículo 33 del reglamento del Grupo Socialista en el Congreso y mandatados en esta tarea por García-Page, voten en conciencia. Es momento de que las palabras den paso a los hechos y de que esa postura en contra de la amnistía se materialice con votos, porque si la semana próxima los socialistas de Castilla-La Mancha votan a favor de Pedro Sánchez y de al amnistía, serán complices", ha expresado.

Paco Núñez ha reiterado que España "necesita ocho votos de la Federación Socialista de Castilla-La Mancha para salir de este desastre" y se ha preguntado "cuál es la lealtad del presidente de Castilla-La Mancha".

"¿Con quién está hoy su lealtad en un momento tan determinante para la historia de nuestro país, con el PSOE o con Castilla-La Mancha y con España? La nuestra es clara. Y yo le pido a Page que pare, porque tiene los votos y lo puede hacer, esta ley de amnistía y esta investidura de Pedro Sánchez", ha concluido.

Por su parte, el presidente provincial del PP, Carlos Velázquez, ha incidido en que este domingo "millones de españoles" salen a la calle a decir "que queremos seguir siendo iguales".

"A decirle no a la amnistía, no a una persona que quiere ser presidente a toda costa, no a que se gobierne contra el interés general de los españoles y no a que un prófugo de la justicia, un perseguido de la justicia española, en definitiva un delincuente, decida quién gobierna España", ha arremetido.

Velázquez ha cargado también contra la exalcaldesa y actual diputada del PSOE en el Congreso, Milagros Tolón, rechazando que "una persona que sigue siendo concejal del Ayuntamiento" vaya a "votar a favor de la amnistía".

"Esto quiere decir que va a votar en contra del interés general de la ciudad de Toledo y de los toledanos", ha remachado.

Tras las declaraciones de los responsables políticos, el propio Velázquez ha leído un manifiesto en el que el PP afirma que "España es un clamor por laigualdad, la dignidad, la justicia, la convivencia y la diversidad" en su negativa a la amnistía.

RESTO DE PROVINCIAS

Mientras, en Cuenca, 4.000 personas, según las fuentes 'populares', han asistido a la concentración, donde el presidente provincial del PP, Benjamín Prieto, ha agradecido a todos los asistentes su "implicación y sensatez en la defensa de la Constitución, de la Ley y de España" y ha pedido "no desfallecer en la lucha por impedir este atropello de Pedro Sánchez y sus cómplices"

"Sabemos que amnistía es sinónimo de olvido, que elimina los antecedentes penales y que amnistiar es reconocer que la justicia es injusta. La amnistía choca con principios fundamentales de la Constitución, con la división de poderes y con el principio de igualdad. Supone una excepción a las normas del Estado de Derecho", ha continuado Prieto

Mientras, en Guadalajara, el PP asegura que 9.000 personas han asistido a la concentración celebrada en la plaza de Santo Domingo, donde el presidente provincial 'popular', Lucas Castillo, ha agradecido la masiva asistencia de personas llegadas de todos los puntos de la provincia para decir "no al privilegio, no a la impunidad y no a la amnistía".

Por su parte, la alcaldesa, Ana Guarinos, ha apelado a la "unidad" para "derrotar pacífica y firmemente a quienes no han dejado de mentirnos y humillarnos, para derrotar al sanchismo, chavismo en estado puro".

En el caso de Albacete, en el PP cifran en 12.000 los asistentes al acto que ha tenido lugar en la plaza de la Constitución, en la que han participado tanto el presidente provincial del PP y alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, como la vicesecretaria nacional del PP, Carmen Navarro, junto a diputados, senadores y alcaldes y concejales de la provincia.

"Hoy se escucha a los españoles con una sola voz desde las plazas de todo el país. Hoy España es un clamor por la igualdad, la dignidad, la justicia, la convivencia y la diversidad, en cada rincón de nuestro territorio decimos no al privilegio, no a la impunidad y no muy alto a la amnistía", ha manifestado Serrano.

Finalmente, en Ciudad Real, el presidente provincial del PP y también presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, y la diputada nacional Carmen Fúnez han asistido a una concentración que ha congregado a unas 6.000 personas, siempre según fuentes 'populares', en la que Valverde ha aseverado que estas concentraciones sirven para decir "basta ya al resquebrajamiento de nuestra democracia y orden constitucional".

De su lado, Fúnez ha asegurado que en estos actos "caben todos aquellos que creen en la separación de poderes y el Estado de Derecho" y sirven para "canalizar la frustración que tienen la mayoría de los españoles ante la España de la desigualdad que está surgiendo de los pactos que está llevando a cabo Pedro Sánchez.