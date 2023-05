Miley Cyrus confiesa que no quiere volver a los escenarios y habla de su historia de amor con Liam Hemsworth

MADRID, 22 (CHANCE)

El regreso de Miley Cyrus a la música fue sin duda todo un éxito. La canción de 'Flowers' revolucionó a todo el mundo y el disco causó una gran expectación por una posible gira mundial. Pero parece que por el momento, no tendremos la oportunidad de poder verla de nuevo en los escenarios.

Así lo ha confesado la propia artista durante su entrevista con la revista Vogue en su edición británica, ya que confiesa que sigue sin terminar de verse en el papel de estrella mundial: "Me encanta actuar muchísimo para mi equipo. Pero cantar para cientos de miles de personas no es realmente lo que más me gusta del mundo. No hay? conexión. No hay seguridad. Además tampoco es natural. Es tan aislante porque tu estás delante de 100.000 personas pero en realidad estás sola".

Con estas palabras, Miley ha dejado claro que desde hace años ya se planteaba no volver a actuar, y es que es verdad que desde 'Bangerz Tour' no hace un tour completo por los 5 continente?s, aunque siempre ha ofrecido conciertos: "Después del último concierto de mi último tour, me lo planteé como una pregunta. Y no puedo. No solo 'no puedo', porque 'no puedo' es tu capacidad, sino mi deseo. ¿Quiero vivir mi vida para el placer o la satisfacción de otra persona que no sea la mía?" .

Además, en relación a si la canción de 'Flowers' se refiere específicamente a su historia de amor con Liam Hemsworth, la cantante también ha respondido que no desea que toda su música sea directamente relacionada con su ex pareja. Prefiere ver su trabajo como el de un novelista que se inspira en su vida real, en lugar de centrarse exclusivamente en su relación pasada: "No borraría mi historia ni quiero borrarla. Tener una vida interesante hace que la narración sea interesante".