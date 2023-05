Miley Cyrus explica los motivos sobre su retirada de los escenarios. ¿Volverá a cantar en directo?

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El regreso de Miley Cyrus a la música fue sin duda todo un éxito. La canción de 'Flowers' revolucionó a todo el mundo y el disco causó una gran expectación por una posible gira mundial. Pero parece que por el momento, no tendremos la oportunidad de poder verla de nuevo en los escenarios.

Así lo confesó la propia artista durante una entrevista con la revista Vogue en su edición británica, asegurando que sigue sin terminar de verse en el papel de estrella mundial: "Me encanta actuar muchísimo para mi equipo. Pero cantar para cientos de miles de personas no es realmente lo que más me gusta del mundo. No hay? conexión. No hay seguridad. Además tampoco es natural. Es tan aislante porque tu estás delante de 100.000 personas pero en realidad estás sola".

Unas palabras que dieron mucho que hablar, por lo que la propia cantante tuvo que utilizar sus redes sociales para lanzar un comunicado matizando sus declaraciones: "Por aclarar, me siento conectada a mis fans ahora más que nunca. Cuando yo gano, nosotros ganamos. Incluso si no os veo cara a cara cada noche en un concierto, siento a mis fans profundamente en mi corazón. Estoy constantemente creando e innovando maneras de estar conectada con la audiencia a la que adoro sin sacrificar mi propia esencia"??.

Además, aprovechó la ocasión para dejar claro que su decisión no tenía nada que ver con lo que siente por sus seguidores: "Actuar para vosotros han sido los mejores días de mi vida y seguiremos este viaje juntos como lo hemos hecho las dos últimas décadas. Esto no tiene que ver con una falta de aprecio a los fans, sino que todo tiene que ver con que simplemente no quiero estar preparada y lista en un camerino, que es realmente lo que supone la vida en carretera".

"No quiero dormir en un autobús en movimiento. No es lo mejor para mí ahora y si has estado siguiendo mi carrera sabes que siempre cambio y también podría hacerlo la forma en que me siento respecto a este tema. Os quiero siempre. Ahora estoy en mis 'vacaciones de verano eternas'", con estas palabras haciendo un guiño a su último álbum, 'Endless summer vacation'', terminaba el comunicado dejando claro que deja abierta la posibilidad de dar nuevos conciertos en un futuro.