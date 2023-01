Miley Cyrus lanza su último single 'Flowers' con el que cierra el capítulo de su vida con Liam Hemsworth

MADRID, 13 (CHANCE)

Una gran semana para el mundo de la música, y es que tras el rompedor estreno de la nueva canción de Shakira contra Gerard Piqué y su actual pareja, Clara Chía, hoy ha llegado el turno de Miley Cyrus. Coincidiendo con el cumpleaños de su exmarido, Liam Hemsworth, la cantante ha lanzado su último single 'Flowers' lleno de indirectas hacía él y proclamando su amor propio.

A pesar de estar durante más de diez años juntos, la relación de ambos artistas estuvo plagada de diferentes altibajos. Tras romper de manera definitiva en el año 2019, Miley ha decidido cerrar un capítulo de su vida haciendo varias referencias a su matrimonio y a su exmarido con una canción que en tan solo unas horas se ha convertido en la número 1 en iTunes de Estados Unidos.

El título, 'Flowers', ya comienza siendo una referencia a la gran cantidad de flores que decoraron la ceremonia de su boda con el actor. En la primera estrofa nos encontramos con la primera frase dedicada a Liam: "éramos buenos, éramos oro, como ese tipo de sueño que no se puede vender", demostrando que aunque las celebrities siempre nos vendan un tipo de relación perfecta, nada es lo que parece ser.

"Construimos un hogar y lo vimos arder", suena mientras, en el videoclip, Miley pasea por una casa muy parecida a la que tenía con el actor, donde se casaron y que finalmente quedó totalmente destruida por los incendios de California de 2018.

Un dato que ha tardado poco en hacerse viral en redes, es que la cantante parece responder a la canción de 'When I was your man' de Bruno Mars. ¿Y qué relación pueden tener? Pues bien, la canción favorita de Liam era esta, por lo que Miley responde a cada una de las estrofas del estribillo asegurando que ella misma puede "comprarse las flores", "tomarse de la mano", "hablar consigo misma durante horas" y "sacarse a bailar", sin la necesidad de que lo haga un hombre por ella.

Aunque sin duda una de las pullas más grandes hacía su exmarido es la frase que más se repite durante la canción, "yo puedo quererme mejor", donde la cantante reivindica que la felicidad no reside en tener una pareja, sino en aprender a quererse a uno mismo.

Una canción que no va a pasar desapercibida marcando el inicio de esta nueva era de Miley Cyrus. Para poder escuchar el álbum entero de 'Endless Summer Vacation', tendremos que esperar al próximo 10 de marzo.