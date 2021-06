Miley Cyrus saborea el éxito tras su gran actuación virtual en 8D

MADRID, 11 (CHANCE)

Ayer, 10 de junio de 201, la pionera artista y compositora Miley Cyrus realizó, por primera vez, una actuación en sonido 8D en colaboración con Magnum para mostrar al mundo que El Placer Tiene Más De Una Capa y lo cierto es que ha sido todo un éxito.

La actuación inmersiva Miley In Layers, recreando un concierto íntimo, vio la luz en el canal de YouTube oficial de Miley Cyrus, donde la artista interpretó alguno de sus mejores éxitos. La experiencia mostró a los fans las diferentes capas de Miley y su estilo único. Además, junto con la actuación, se mostraron escenas inéditas en las que Miley habló de la colaboración y sobre qué significa el placer para ella.

Como parte de la colaboración, Miley interpretó por primera vez la canción 'Miley's Touch', una remasterización moderna del hit de los 80's 'Midas Touch' de Midnight Star, incluyendo la famosa cita "everything I touch turns to gold", en celebración del helado Magnum más glamuroso y multi-capa 'Magnum Double Gold Caramel Billionaire'. También, con motivo de la colaboración con esta marca, Miley grabó un video clip de la canción remasterizada que verá la luz en su canal oficial de YouTube el próximo 17 de junio.

La experiencia de sonido 8D de Miley In Layers está disponible en el canal de youtube oficial de Miley hasta el 17 de junio. Además los fans pueden disfrutar de contenido exclusivo "detrás de las escenas", donde Miley muestra sus verdaderos placeres, pasiones e inspiraciones y descubre todas sus capas para mostrar una Miley más cercana.

Sobre la actuación, Miley aseguró que: "Estoy muy emocionada de compartir esta experiencia de sonido 8D con todo el mundo, poder estar juntos y dejarnos llevar por el placer de la música. Esta actuación es mi forma de compartir un mensaje con todos y todas, de recordar que lo que nos hace únicos es nuestro superpoder y que debemos sentirnos orgullosos de todas las capas que nos hacen ser quién somos, sin miedo a compartirlas con el mundo. Me siento orgullosa de trabajar con Magnum, ambos compartimos la idea de que todos debemos perseguir aquello que nos aporta felicidad y placer, sin importar qué sea. Espero que hayáis disfrutado de la experiencia tanto como lo he hecho yo creándola para vosotros".

Tras este concierto que nos ha dejado locamente enamorados, os traemos una nueva noticia que nos ha sorprendido y es que Magnum y Miley han anunciado la creación de unos auriculares edición limitada, cuyos beneficios irán destinados a la Happy Hippie Foundation, una organización benéfica fundada por Miley Cyrus para impulsar a los jóvenes que luchan contra injusticias sociales como las personas sin hogar o el colectivo LGBT+.

Como en toda colaboración icónica de Magnum, se ha diseñado una receta de helado Magnum inspirada en la embajadora. La receta ha sido creada con un "Miley's Touch" especial haciendo honor al "Everything I touch turns to gold". El helado Miley x Magnum evoca las diferentes capas de la artista, incorporando el símbolo icónico de Miley, la calavera. Además, la presentación dorada de la receta ha servido para celebrar el lanzamiento de la innovación de la marca de helados en 2021: Magnum Double Gold Caramel Billionaire, el helado más indulgente y multi-capa de Magnum. ¿Los has probado ya?