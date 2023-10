Millo (PP) afirma que Puigdemont fue "el único responsable" de las cargas policiales del 1-O

Asegura que hizo al Govern propuestas de "financiación, inversiones" y lengua para frenar el 1-O

El exdelegado del Gobierno en Cataluña y actual secretario general de Acción Exterior de la Junta de Andalucía, Enric Millo (PP), ha afirmado que el expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, fue "el único responsable" de las cargas policiales del 1-O.

"En las cargas policiales el único responsables es Carles Puigdemont, porque es quien convocó un acto ilegal", ha sostenido en una entrevista en Catalunya Ràdio este jueves recogida por Europa Press.

Millo ha explicado que el instó a Puigdemont a desconvocar el 1-O, porque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) "decía que se debía de impedir".

"Él salió públicamente a decir que no, no solo que no desconvocaba sino que hacía una llamada a las personas para que fuesen a defender los colegios y a defender las urnas con un lenguaje bélico", ha reprochado Millo en alusión a las declaraciones de Puigdemont durante el 1-O.

PROPUESTAS AL GOVERN

Ha explicado que durante el diálogo previo con la Generalitat para evitar que se celebrase el 1-O él hizo propuestas al Govern sobre "muchas cosas, modelo de financiación, inversiones a tal, cuestiones relacionadas con la cultura, con la lengua, etcétera".

Ha lamentado que "no había ningún interés en llegar a ningún acuerdo, no había diálogo, al otro lado de la mesa no había nadie", y también ha calificado de 'chulesca' la actitud de los representantes de la Generalitat, ya que consideraban que el Estado no se atrevería a hacer nada, según él.

Millo ha asegurado que cuando se fue de Cataluña a Andalucía su vida no era tranquila: "Estaba todo aún muy reciente. Yo por la calle, en establecimientos, restaurantes o cines, me encontraba a menudo a personas que me increpaban o me insultaban o me amenazaban por la calle".

Ha afirmado que la situación años después de 2017 ha sido de normalización, pero ha añadido que últimamente escucha discursos y proclamas que le hacen pensar que la situación es otra vez como en 2016: "Como si estuviésemos otra vez en la casilla de salida".