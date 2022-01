Ministra Hacienda acusa a PP de desplegar una "estrategia electoral" para que los fondos "no generen efecto beneficioso"

SEVILLA, 21 (EUROPA PRESS)

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha acusado este viernes al PP de desplegar una "estrategia electoral" basada en la "mentira" y en afirmaciones que "no se compadecen con los hechos" para que los fondos europeos de recuperación "no generen efecto beneficioso" en la economía española.

Así lo ha sostenido la titular de Hacienda a preguntas de los periodistas en una atención a medios en Sevilla antes de presidir el acto de entrega del nuevo helicóptero construido por Airbus para el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, y a propósito de las críticas que desde el PP y las comunidades autónomas gobernadas por dicho partido se están realizando sobre el reparto de dichos fondos por parte del Gobierno central.

María Jesús Montero, que ha remarcado que Andalucía --también gobernada por el PP, en coalición con Cs--, es "la comunidad más beneficiada por los fondos europeos", con "casi 2.000 millones de euros" de ellos, ha criticado la "iniciativa" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "cuyo único interés es que los fondos europeos se torpedeen, no lleguen a los territorios y, por tanto, hacer titulares que son falsos, que no tienen ningún tipo de sentido, pero que, sin embargo, ponen en alerta, en guardia, a la Unión Europea, que ya ha tenido que salir de forma expresa manifestando su absoluta confianza con España y con su gestión de los fondos europeos", ha añadido.

"El Partido Popular está en una estrategia en la que entiende que todo aquello que puede generar empleo, que puede crear riqueza, que tenga la capacidad de promover el bienestar de nuestro país, va mal" a sus "intereses electorales", y "está dispuesto, ni más ni menos, a poner zancadillas a 140.000 millones de euros, de los que se benefician sobre todo los ciudadanos a través de la creación de empleo, para que ese bienestar no se perciba por los ciudadanos, entendiendo que eso perjudica a sus intereses", ha argumentado María Jesús Montero.

La ministra ha aseverado que "no hay más en el tema de los fondos europeos". "Es una pura estrategia de obstaculización para que ese dinero no fluya y, por tanto, no ejerza en la economía el efecto de crecimiento que tiene que ejercer", ha abundado, y ha criticado en esa línea la "enorme irresponsabilidad" del PP, que "empezó yendo a Europa diciendo que no nos dieran los fondos europeos" y "estuvo durante todo el tiempo poniendo dudas sobre la propia gestión" de dichas partidas.

La ministra de Hacienda ha puesto de relieve que "se han transferido 11.000 millones de euros a las comunidades autónomas", y "la primera beneficiada ha sido Andalucía; la segunda, Cataluña; la tercera, Madrid", por lo que "eso que dicen" desde el PP de que "sólo se reparten los fondos a comunidades autónomas que tienen el color político del Gobierno de España no se compadece con los hechos".

"Sinceramente, es mentira", ha sentenciado Montero, quien ha incidido en que "no tiene ningún fundamento, ninguna razón de ser", y es "pura estrategia electoral para que los fondos europeos no capilaricen el territorio y no generen el efecto beneficioso con los que se han diseñado".

Tras apuntar que "parece mezquino, pero es así, es la estrategia de la oposición que tenemos", la ministra ha concluido pidiendo "seriedad, rigor", sobre todo "a los presidentes autonómicos, porque de ellos depende una buena parte de esa gestión, y son los primeros interesados con que los fondos europeos fluyan y no haya ningún tipo de duda sobre su gestión", según ha finalizado.