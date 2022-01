La ministra de Hacienda defiende que la reforma laboral es un "pacto de Estado" y el apoyo de Cs sería "bienvenido"

SEVILLA, 21 (EUROPA PRESS)

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reivindicado este viernes la reforma laboral pactada entre el Gobierno, los sindicatos UGT y CCOO y la patronal CEOE como un "pacto de Estado" que merece el apoyo de "todos los partidos" políticos con representación en el Congreso de los Diputados, y en esa línea ha señalado que un posible respaldo de Ciudadanos (Cs) a esta iniciativa sería "bienvenido".

La ministra ha realizado así un llamamiento a todos los grupos parlamentarios a respaldar la convalidación del Real Decreto ley que recoge dicha reforma laboral promovida por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, y ha advertido de que "el hecho de no aprobarla significaría volver o seguir en la reforma laboral que protagonizó, por imposición, el Partido Popular, y que cuenta con unos grandes problemas estructurales que hacen que nuestro mercado laboral no sea lo estable que nos gustaría".

Así lo ha indicado María Jesús Montero a preguntas de los periodistas en una atención a medios en Sevilla antes de presidir el acto de entrega del nuevo helicóptero construido por Airbus para el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria.

La ministra de Hacienda ha defendido que esta reforma es importante porque sirve para "combatir algunos de los males de nuestro mercado laboral", como la "precariedad", que "dificulta que las familias puedan hacer su propio proyecto vital, y que también es un elemento negativo para la competitividad de nuestras empresas".

En esa línea, ha destacado que "esta reforma convierte los trabajos que hasta ahora eran temporales en indefinidos, por lo que la modalidad habitual de contratación de nuestro sector empresarial va a ser la fijeza en el contrato, el contrato indefinido, con el que el trabajador va a poder tener mayor seguridad y capacidades para mantenerse en su empleo", según ha valorado.

La titular de Hacienda ha sostenido que "el hecho de que empresarios y sindicatos se hayan puesto de acuerdo en algo tan importante se constituye en una suerte de pacto de Estado", por lo que "es lógico y normal que todos los partidos del arco parlamentario apoyen un pacto de Estado elaborado desde los agentes sociales para que podamos, entre todos, seguir recuperando la economía y consolidando las áreas estratégicas que en este momento tenemos planteadas".

Por eso, ha realizado "un llamamiento a todos los partidos políticos, sin distinción, para que apoyen esta reforma laboral, la primera que se consensúa en su integridad con todos los agentes sociales", según ha destacado, y ha dicho esperar que se convalide el decreto ley "manteniendo el texto que salió de ese acuerdo" entre el Gobierno, los sindicatos y el empresariado. "En ello trabaja el Gobierno, y con ello es con lo que estamos hablando con el conjunto de formaciones políticas", ha abundado la ministra.

"BIENVENIDO" EL POSIBLE APOYO DE CS

A preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de que Cs apoye la convalidación de la reforma laboral, Montero ha defendido que, "cuando se trata de un proyecto de país, son bienvenidas todas las formaciones políticas que quieran apoyarlo".

"Y esto significa que, evidentemente, si Ciudadanos ha manifestado su voluntad de sumarse a la convalidación" de este decreto "y, por tanto, a ratificar lo que vino fruto del diálogo social, encantado desde el Gobierno de que así lo hagan y que contribuyan a que algo que es tan importante", como es "disminuir la precariedad de nuestro mercado laboral, y que viene de la mano de los intereses compartidos de empresarios y de sindicatos", ha agregado.

En esa línea, ha señalado que "el Gobierno de España agradece todos los apoyos y todo aquello que contribuya a que se consolide en el Congreso de los Diputados un proyecto que empresarios y sindicatos, con tanto trabajo", prolongado durante "nueve meses, han estado diseñando para que sea un proyecto de consenso".

Montero ha apostillado que "lo que no tiene ningún sentido es que haya formaciones políticas que no lo apoyen", y "la pregunta es qué intereses defienden aquellos que no apoyan esta reforma laboral", como el PP.

"MENSAJE DE CALMA" A UNIVERSIDADES E INVESTIGADORES

Por otro lado, a preguntas de los periodistas después de que la Conferencia de Rectores de las universidades españolas haya advertido esta semana de los "impactos negativos" que, a su juicio, podría ocasionar la reforma laboral en el ámbito de la investigación, la ministra ha querido lanzar un "mensaje de calma", porque el tema de "las relaciones laborales de los trabajadores vinculados" al "mundo de la ciencia y la investigación, también a las universidades, está "excluida de muchos de los apartados que comporta la reforma laboral".

"O, dicho de otra manera, se rige por su propia normativa", ha aclarado Montero, quien también ha recordado que el Gobierno está trabajando en este momento "tanto en la Ley de Ciencia como en la Ley de Universidades, teniendo como un elemento prioritario la estabilidad de los trabajadores del mundo de la investigación, la carrera profesional, la promoción; en definitiva, el reconocimiento del talento que tanto trabajo cuesta construir y cuesta captar, y que, evidentemente, necesitamos darle un entorno laboral que sea atractivo, para que no sólo se queden aquellos que se han formado en nuestro país, sino que incluso podamos atraer talento de otras partes del mundo para que contribuyan, entre todos, a los retos que tenemos por delante en el conjunto de España".

"Así que un mensaje de tranquilidad, porque el mundo de la ciencia, el mundo de la investigación, está especialmente protegido en esta reforma laboral, y serán las leyes de Ciencia y de Universidades las que le darán cauce a esa situación de becario o de investigadores que, por su propia naturaleza, por el tipo de trabajo que desarrollan, vinculado a proyectos de investigación, ha habido alguna duda por parte de los rectores de la posibilidad de su continuidad", ha zanjado la ministra.