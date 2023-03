La ministra portavoz se desmarca de las críticas de Podemos y valora a Mercadona como "icono" español de la distribución

SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez, se ha desmarcado este miércoles de las críticas que representantes de Podemos --incluidos miembros del Consejo de Ministros como la titular de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra-- han lanzado contra Mercadona y su presidente, Juan Roig, en las últimas horas, y ha reivindicado que dicha empresa es "un icono de nuestro país en el sector de la distribución".

Así lo ha trasladado la ministra portavoz en el transcurso de su intervención en un foro informativo organizado por el diario digital 'El Español' en Sevilla en la que, al ser preguntada por las críticas que incluso compañeras de gabinete han expresado contra Mercadona y su presidente al hilo de los beneficios logrados por la compañía en el actual contexto de subida de precios, ha comentado que ella no se hace "cargo de las declaraciones políticas o desde el ámbito del partido de otros miembros del Gobierno".

"Yo tengo mi opinión, mi trayectoria, y soy una persona que valora mucho el esfuerzo y el trabajo de todos los empresarios, que se siente como española muy orgullosa de algunos de los sectores más importantes del país", ha declarado Isabel Rodríguez antes de agregar que ella quiere que "todas las empresas españolas y las inversiones extranjeras que vienen a nuestro país ganen mucho dinero, generen mucho empleo y, por tanto, desarrollo para España".

Además, ha explicado que, "desde una perspectiva socialdemócrata", ella tiene la "convicción muy clara" que el "crecimiento que tenemos como sociedad se debe al esfuerzo de los empresarios, pero también al capital humano, a sus trabajadores", y ella entiende que "esos beneficios" empresariales "han de tener un retorno, una responsabilidad social de las empresas con la sociedad en la que se desenvuelven".

Ha añadido que, "en un momento como éste, donde estamos haciendo una política muy importante de apoyo social como consecuencia de las distintas crisis, hemos de tener también una carga distributiva justa desde el punto de vista fiscal", de forma que "quien más tiene más debe contribuir", según ha expresado la ministra, quien ha defendido que "muchos" empresarios lo creen también así.

De igual modo, Isabel Rodríguez ha reivindicado el "magnífico trabajo" que, hace ahora tres años, realizó el sector de la distribución durante lo peor de la pandemia de Covid-19 para que "no nos faltara de comer y pudiéramos hacer la compra", algo que "no debemos olvidar", como tampoco el del sector primario, al que el Gobierno, según ha añadido, "está ayudando para que lo que produzca no lo deba vender por debajo de coste".

Ha hilado así con el actual contexto de inflación y ha reconocido al respecto que "para muchas personas y familias se ha puesto complicado acceder a alimentos básicos de una dieta equilibrada", como fruta, pescado o carne debido a la subida de precios, y ha defendido que "tenemos que ser sensibles a esa necesidad".

Ha añadido que el Gobierno va a seguir trabajando "con esa sensibilidad, como hasta ahora" ha aplicado en medidas como la reducción del IVA de determinados alimentos y "ayudas directas", al tiempo que va a seguir "muy atento a la evolución del mercado".

A la pregunta de si el Ejecutivo plantea imponer un impuesto a las empresas de distribución como ha aplicado a otros sectores, la ministra ha respondido que "el sector bancario y el energético nada tienen que ver con el de la distribución". "Son espacios regulados" y "tenemos que observar la normativa europea" en el marco de "un asunto de absoluta complejidad", ha comentado.

REFORMA DEL SISTEMA DE PENSIONES

Por otro lado, en relación a la reforma del sistema de pensiones impulsada por el Gobierno, la ministra ha valorado el apoyo de los sindicatos UGT y CCOO a la misma, y ha subrayado que se busca con ella mantener "un sistema público de pensiones".

"Era uno de los compromisos del Pacto de Toledo, acordado por todos los grupos políticos", que se ha trabajado también "en la Mesa del Diálogo social", ha abundado la ministra portavoz, que ha matizado que "falta el visto bueno final de la Comisión del Pacto de Toledo", que se reúne precisamente este miércoles por la tarde, y "terminarlo de compartir con la Comisión Europea".

No obstante, Isabel Rodríguez ha subrayado que se trata de "un tema de tanta trascendencia y tan importante en lo que se refiere a nuestros compromisos con Europa y con el cuarto desembolso de los fondos de recuperación que incluso los trabajos preparatorios" para esta reforma "habían sido ya abordados por la propia Comisión" Europea.

"Se trata de garantizar nuestras pensiones, las del mañana", sin poner en duda "que un sistema público de pensiones es posible en nuestro país", ha reivindicado la ministra, que a la pregunta de si el Consejo de Ministros se reunirá este jueves de manera extraordinaria para aprobar dicha reforma ha comentado que se está primero "pendiente" de esa reunión de la comisión del Pacto de Toledo para esta tarde.

La portavoz ha aclarado que para convocar un Consejo de Ministros extraordinario "no se requiere de tiempo" de antelación, de forma que "en el mismo momento que estemos convocando les daremos cuenta" a los medios de comunicación de dicha convocatoria.

LEY DE VIVIENDA

Por otro lado, a la ministra le han preguntado también si es "inminente" la aprobación definitiva de la Ley de Vivienda que forma parte igualmente de la hoja de ruta del Gobierno de coalición, y al respecto ha señalado que ella espera y desea que "sí", que sea inminente, porque "la vivienda es una de las grandes preocupaciones y debe ser una de las principales ocupaciones del Gobierno".

"Así lo hemos hecho", ha añadido, y ha subrayado que "de la mesa del Consejo" de Ministros "salió un texto legal que es el que se está tramitando en el Congreso" de los Diputados actualmente, que "ha recibido muchas enmiendas por parte de los grupos políticos", y que "sería la primera ley de carácter básico en nuestro país en democracia que atiende uno de los derechos reconocidos en la Constitución, como es el del acceso a la vivienda".

La ministra ha apostillado que las competencias en relación a la vivienda están "en el ámbito de las comunidades autónomas", pero "nos sentimos interpelados como Gobierno porque sabemos que es uno de los principales problemas, especialmente de la gente joven", ha añadido, y "queremos que esa ley salga adelante", según ha subrayado, y al respecto ha comentado que "estamos ultimando esos trabajos en el Parlamento, y al mismo tiempo estamos poniendo muchísimos recursos con el Plan de Vivienda que están ejecutando las comunidades autónomas", ha agregado.

CRISIS DE GOBIERNO

Finalmente, sobre la crisis de gobierno pendiente de acometerse al hilo de las candidaturas de las ministras de Turismo, Reyes Maroto, y Sanidad, Carolina Darias, a los ayuntamientos de Madrid y Las Palmas de Gran Canaria, respectivamente, en las elecciones del 28 de mayo, la portavoz ha recordado que el nombramiento y cese de ministros es "una de las pocas prerrogativas exclusivas del presidente" del Gobierno, que "será quien determinará el momento y las personas" que releven a dichas ministras.

En todo caso, Isabel Rodríguez ha aprovechado para "poner en valor el compromiso municipalista", y al respecto se ha definido como "una creyente de las bondades de la política municipal". En esa línea, ha considerado "muy importante" el que "haya compromiso municipalista dentro del Gobierno", y que dichas dos compañeras de gabinete "hayan dado el paso de asumir el reto de intentar gobernar las ciudades" por las que concurrirán como candidatas.

Y es que, según ha concluido la ministra portavoz, "algunos de los grandes retos globales que tenemos ante nosotros, como los energéticos o el de romper las desigualdades, tienen su solución en los contextos locales".