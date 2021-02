El ministro Ábalos sobre la declaración del Rey emérito: "La ley está para todos los españoles por igual"

LOGROÑO, 26 (EUROPA PRESS)

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha afirmado este viernes en Logroño que la ley está "para todos los españoles por igual" y, por tanto, "todos estamos sujetos al cumplimiento de las obligaciones", ante las últimas informaciones de regularización fiscal por rentas no declaradas durante varios ejercicios realizadas por el Rey emérito, Juan Carlos I.

José Luis Ábalos ha respondido así a los periodistas en el Ayuntamiento de Logroño en donde ha participado en la firma del Protocolo General de Actuación entre la Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio y el Ayuntamiento de la capital riojana.

En concreto, el ministro ha reiterado que "la ley está para todos por igual" y "todos estamos amparados en las posibilidades que la propia legislación nos permite".

En materia tributaria -ha proseguido "no persigo a nadie si cumple o no cumple pero la justicia y la propia administración es la que tiene fiscalizar si ha habido ilegalidades de las que deba dar cuenta o no, como cualquier otro ciudadano".

Ábalos también se ha referido al mensaje del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, quien cuestionó a través de un 'tuit' a los que aplaudieron la figura del Rey emérito Juan Carlos I tras el acto conmemorativo del intento fallido del golpe de estado del 23F, tras conocerse su nueva declaración voluntaria para aportar más de cuatro millones a Hacienda.

En este sentido, ha reconocido, "no soy partidario de las causas generales, todo tiene su virtud y su defecto y hay actos reprochables y otros que hay que valorar positivamente".

"No estoy por descalificar a nadie, todo el mundo hace cosas bien o mal pero no juzgamos a las personas en su integridad sino por los hechos" y en este sentido, ha terminado, "hay hechos que son loables y otros que son más criticables" pero "de la misma forma en la que si hay diputados o ministros que pueden incurrir en irregularidades no soy partidario de cargarme al sistema representativo lo mismo me pasa con cualquier otra institución, valoro los hechos no la institución en sí".