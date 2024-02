Ministros socialistas preguntan a Feijóo si pedirá perdón por las "barbaridades" dichas sobre la amnistía

"El PP acabará manifestándose contra sí mismo", afirma la portavoz del Gobierno

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Varios ministros socialistas han criticado este domingo al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y se han preguntado si el PP pedirá perdón por "las barbaridades" que les han dicho, tras conocerse que el partido estaría abierto a conceder un indulto condicionado a Carles Puigdemont.

"Sabíamos que el tiempo nos acabaría dando la razón. Lo que no sabíamos era que Feijóo lo iba a reconocer tan pronto", ha asegurado el ministro de Transporte, Óscar Puente, en un mensaje en sus redes sociales después de que varios medios hayan publicado este sábado que el PP estaría abierto a un indulto a Puigdemont condicionado a que rinda cuentas ante la Justicia, así como a que renuncie al referéndum y la vía unilateral.

"Sabemos que tenemos razón haciendo lo que hacemos. Sabíamos que no iba a ser fácil", ha resaltado Puente.

Por su parte, el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños, le ha preguntado al PP en un mensaje en la red social X si pedirán perdón por las "barbaridades" que han dicho acerca de la amnistía, y ha acusado al partido y a Feijóo de "interpretar su oposición apocalíptica" de la misma.

"La noche de los Goya el PP y Feijóo nos cuentan que su oposición apocalíptica a la amnistía es solo una interpretación, que saben que no hubo terrorismo y quieren la reconciliación y los indultos ¿Pedirán perdón por las barbaridades que nos han dicho?", ha escrito Bolaños.

"EL FANGO Y LA MENTIRA"

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha ironizado sobre la actitud del PP con la amnistía, asegurando que la verdad sale a la luz y el partido acabará manifestándose contra sí mismo si sigue así.

Según Alegría, "el PP sólo sabe moverse en el fango y la mentira y, después de tantos ataques y reproches, la verdad sale a la luz. Feijóo sopesó la amnistía y propone ahora el indulto para Puigdemont. A este paso, la semana que viene se manifiesta contra sí mismo".

"LA DESFACHATEZ NO TIENE LÍMITE"

En la misma línea ha comentado esta noticia la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha acusado al PP de que su "desfachatez no tiene límite" y ha asegurado que el Gobierno seguirá trabajando por la convivencia.

"La desfachatez del PP de Feijóo no tiene límites. Dijo que no es Presidente porque no quiso y ocultó a los españoles que estaba dispuesto a conceder indultos. Frente a sus mentiras, el Gobierno seguirá trabajando por la convivencia en Cataluña y en toda España", ha indicado Montero.

"TODO ERA IMPOSTURA"

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha subrayado que "el Gobierno lleva años trabajando por recuperar el entendimiento, la convivencia y la normalidad que nunca debió perderse".

"Tras tanta crispación y falsedades ahora Feijóo y PP reconocen que todo era impostura y que el Gobierno está haciendo lo que debe", ha escrito en su cuenta de X.