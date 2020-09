Minsait, reconocida a nivel global por su contribución a una energía más verde

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Minsait, una compañía de Indra, ha sido reconocido a nivel global por organismos como la ONU y analistas como Gartner o IDC por el desarrollo de proyectos altamente innovadores para favorecer una mayor penetración de las fuentes de energía renovables, fomentar una operación más flexible y eficiente de los recursos y reducir el impacto de los hidrocarburos.

El sector energético se enfrenta en la actualidad a tres desafíos básicos relacionados entre sí: el mantenimiento de la seguridad y calidad del suministro en consonancia con el incremento de la penetración de generación renovable, el aumento de la eficiencia de la producción con recursos renovables y la incorporación de la flexibilidad en la red de transporte y distribución para priorizar la integración de energías limpias.

De forma paralela, se mantiene la presión en la anticipación y reducción del impacto medioambiental que puedan tener las fuentes de energía convencionales, como son los hidrocarburos, a través de sistemas de detección temprana y automática de fugas en toda la cadena de valor del sector.

En este contexto, las soluciones de Minsait contribuyen a ofrecer servicios alineados con la descarbonización paulatina de la economía, la transición a la economía verde y la eficiencia energética, un esfuerzo que ya ha sido contrastado y premiado a nivel global.

"Nuestras soluciones ya han sido probadas en varios proyectos de diferentes geografías y están mostrando beneficios para integrar una mayor cantidad de generación renovable, reduciendo el impacto ambiental y los costes de operación, a la vez que mejoran la seguridad", señalan desde Minsait.

La compañía está considerada como uno de los principales partners tecnológicos que pueden ayudar a las empresas a afrontar los retos de la transición energética a nivel global. La Guía de Mercado de Gartner (Market Guide) para Sistemas de Gestión de Distribución Avanzada (ADMS por sus siglas en inglés) destaca a Minsait como un proveedor representativo en este ámbito. También ha sido reconocida como 'Major Player' en el informe 'EMEA Service Providers for Digital Grid Enablement 2019' elaborado por IDC.

PROYECTO CON LA UNIVERSIDAD DE MONASH

Entre sus últimas distinciones, destaca la obtenida en la II edición de los Reconocimientos go!ODS, promovidos por la Red Española del Pacto Mundial y la Fundación Rafael del Pino, por su contribución a la consecución del ODS 7, Energía asequible y no contaminante, a través del proyecto 'Monash Smart Energy City', que está desarrollado para la Universidad de Monash.

Minsait es socio tecnológico del proyecto 'Net Zero Initiative' de esta universidad australiana y colabora en el desarrollo de una micro-red eléctrica como pieza clave para conseguir su objetivo de alcanzar cero emisiones netas para 2030.

La propia Secretaría de las Naciones Unidas para el Cambio Climático distinguió este proyecto en la Cumbre del cambio Climático COP24 celebrada en 2018 en Katowice (Polonia) con el galardón 'UN Momentum for Change Award'. El jurado calificó la iniciativa como "un ejemplo innovador, escalable y práctico de una respuesta a gran escala al cambio climático".

"La colaboración entre Monash y Minsait está mostrando cómo una red alimentada por fuentes de energía renovables y con una fuerte penetración de recursos energéticos distribuidos como baterías, vehículo eléctrico o generación fotovoltaica, puede operar con seguridad y eficiencia", explican desde Minsait.

Así, añaden que la consecuencia directa es una mayor capacidad para integrar energías renovables y soportar la electrificación del consumo, incluido el transporte, lo cual redunda en un menor impacto medioambiental y da soporte a una economía más descarbonizada sin sacrificar el objetivo de una energía más asequible.

También en esta línea, Minsait colabora en el desarrollo de varios pilotos de un proyecto de innovación europeo cuyo fin es el desarrollo de soluciones que permitan aumentar la flexibilidad del sistema eléctrico y la eficiencia de la red facilitando la integración de mayor capacidad de energía renovable.

OTROS PROYECTOS

Asimismo, Minsait lidera el desarrollo e integración de tecnologías de analítica avanzada en PLATOON, el gran proyecto europeo de innovación para acelerar la transición hacia una economía descarbonizada, cuyo objetivo es proporcionar una nueva generación de herramientas para garantizar la coordinación fiable y eficiente de los principales generadores, operadores de redes, comercializadores y millones de prosumidores y recursos energéticos distribuidos.

Minsait aporta su experiencia para construir una plataforma abierta de Internet de las Cosas (IoT) y Big Data como elemento de interoperabilidad para habilitar un 'marketplace' que incluya soluciones y servicios avanzados de gestión de activos, 'microgrids' y eficiencia energética desarrollados a partir de tecnologías de análisis de datos y procesamiento distribuido/'edge computing'.

Para Minsait, su participación en el proyecto supone una "oportunidad clave" para verificar la madurez y el impacto de las tecnologías digitales en la descarbonización de la economía, así como para "fomentar la creación en Europa de un ecosistema abierto capaz de ofrecer soluciones analíticas avanzadas que permitan a las empresas de servicios públicos capitalizar el valor de los datos de energía".

Destaca también su participación en proyecto europeo ROMEO (Reliable O&M decisión tools and strategies for high LCoE reduction on Offshore wind), liderado por Iberdrola, que tiene como objetivo reducir, a través de la transformación digital, los costes de la operación y mantenimiento en los parques eólicos marinos para apoyar el uso de energías renovables más asequibles.

Asimismo, el grupo energético suizo AXPO ha desarrollado una innovadora herramienta de monitorización de parques eólicos basada en Onesait Plataform, la plataforma IoT y Big Data de Minsait, para mejorar el rendimiento de más de 130 parques eólicos localizados en nueve países europeos. AXPO espera duplicar la potencia gestionada en menos de dos años ofreciendo a sus clientes esta solución como servicio de valor añadido

DETECCIÓN DE FUGAS DE HIDROCARBUROS

Minimizar el impacto de las operaciones del sector de Oil & Gas en el entorno marino y reducir las pérdidas en las redes de transporte es fundamental para la sostenibilidad de la industria. Minsait ya ha dejado patente, también en este ámbito, los beneficios de sus soluciones de detección automática de fugas basadas en Inteligencia Artificial.

Por un lado, Onesait Oil&Gas Environment, la tecnología desarrollada conjuntamente por Minsait con Repsol Technology Lab que ya opera en refinerías y plataformas 'offshore', permite detectar, en pocos minutos y sin intervención humana, volúmenes de vertidos en la superficie marina que oscilan entre 10 y 20 litros.

"Este sistema supone la transformación digital de la función de vigilancia en las operaciones marinas, ya que está capacitado para lanzar alarmas de forma temprana y sin necesidad de intervención humana, lo que contribuye a eliminar errores", destacan desde Minsait.

Además, añaden que facilita el almacenamiento y utilización de los datos mediante herramientas de análisis para obtener información de valor de cara a mejorar la seguridad en las operaciones.

Por otro, la compañía ha desarrollado Onesait Oil&Gas Sensing, un avanzado sistema basado en fibra óptica que facilita la detección y clasificación automática de amenazas y fugas en las redes de transporte. Permite disminuir hasta un 90% las pérdidas producidas por incidentes no intencionados, fugas o intrusiones y reducir en un 75% las emisiones de CO2 a la atmósfera asociadas a las labores de vigilancia convencionales ejercidas por patrullas aéreas y terrestres.