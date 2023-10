Un minuto de silencio por Israel tensa la Asamblea: Más Madrid pide por "las víctimas civiles" y Vox le llama "escoria"

PP critica a Más Madrid "equiparar a víctimas y verdugos" y PSOE reclama no moverse "un milímetro" de la posición de España y la UE

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La petición de Vox de un minuto de silencio en la Asamblea de Madrid en repulsa al ataque terrorista de Hamás contra Israel este fin de semana ha tensado la Junta de Portavoces de este lunes después de que Más Madrid haya pedido que se incluya a "todas las víctimas civiles" y la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, haya tachado a esta formación y a su líder, Mónica García, de "escoria".

El rifirrafe ha tenido lugar en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces cuando Monasterio ha calificado de "asqueroso" que la "escoria de izquierda" de España "justifique" el secuestro de niños o el "asesinato a sangre fría". "Es una vergüenza que cuando pedimos un minuto de silencio el jueves por estas víctimas la señora Mónica García se haya negado", ha lanzado la portavoz de Vox.

Los diferentes grupos han explicado que ha habido una "acalorada" discusión en la Junta sobre el conflicto palestino-israelí y la última escalada de violencia. El presidente de la Cámara, Enrique Ossorio, ha pedido que se pusieran de acuerdo sobre el contenido del mismo --por quién se celebraría-- para dar luz verde a esta petición de Vox.

Monasterio ha cargado, además de contra Mónica García, contra diputados de Sumar que "no quieren condenar lo que ha pasado en Israel" y ha cuestionado si a la portavoz de Más Madrid le "parece bien". "Políticos del nivel de Mónica García, que no son capaces de condenar esto, deberían estar fuera de la política", ha reclamado la líder de Vox.

MÓNICA GARCÍA CONDENA EL ATAQUE DE HAMÁS

La propia Mónica García intervenía unos minutos después y comenzaba condenando la "terrible matanza" en Israel y Palestina por el "ataque de Hamás y las duras represalias de Israel". Una vez marcada esta repulsa, ha criticado la "hipocresía" de PP y Vox de condenar el ataque de los terroristas pero "silenciar y callar" ante el "ataque del ejército de Israel contra civiles palestinos".

La portavoz de Más Madrid entiende que desde la derecha se está planteando que los Derechos Humanos "existen solo para un lugar" de la frontera cuando estos pertenecen a las personas y no a los países. Ha insistido en la repulsa al régimen de "apartheid" hacia los palestinos y ha instado a la Comunidad Internacional a que Israel cumpla las reclamaciones de la Organización de Naciones Unidas y que se siga la siguiente hoja de ruta en el conflicto: alto al fuego inmediato, recuperar la "senda de paz" y la autodeterminación del pueblo palestino.

Al ser preguntada por si se han negado a apoyar el minuto de silencio como sostiene Vox, ha asegurado que "se va a hacer" y ha acusado a Monasterio de "retorcer" sus declaraciones durante la Junta. "No entendemos por qué no se incluye al resto de víctimas civiles. Por qué los niños masacrados en Palestina no pueden incluirse en el minuto de silencio", ha planteado.

PSOE RECLAMA APOYA EL MINUTO DE SILENCIO Y PP CRITICA A MÁS MADRID

Por su parte, el portavoz del PSOE, Juan Lobato, ha puesto el foco en la importancia de "no separarse un milímetro" de la posición del Gobierno de España y de la Unión Europea porque sería una "irresponsabilidad clara". "Es un crucigrama de 200 letras y solo tenemos una. Tener la osadía de tomar posición política... no responde a la responsabilidad de momentos tan complejos como este", ha añadido.

Los socialistas han apoyado el minuto de silencio propuesto por Vox en condena al ataque terrorista de Hamás, una repulsa que también ha mostrado Lobato en la rueda de prensa posterior a la Junta.

Por último, su homólogo del PP, Carlos Díaz Pache, ha explicado que los 'populares' han pedido que la Asamblea se ilumine con los colores de Israel para mostrar su apoyo como hiciera la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo regional.

En su turno de palabra ha defendido a Israel como un país "en libertad" y ha cargado contra los "salvajes ataques terroristas" acometidos por Hamás, frente a los que los israelíes se han "defendido". Asimismo, ha afeado a García su "equidistancia" que, a sus ojos, lleva a "equiparar víctimas y verdugos".

Posteriormente, Vox ha remitido a los periodistas una declaración institucional de condena del ataque terrorista de Hamás a Israel que no se ha tratado en la Junta de este lunes.