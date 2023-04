Miquel (PDeCAT) cree que deberían ir "por libre" en Barcelona pero avala el acuerdo con Trias

Admite que presentarse como 'Ara Pacte Local' no refuerza la marca PDeCAT y confunde: "Otra vez más"

El diputado del PDeCAT en el Congreso Sergi Miquel ha defendido que se deberían haber presentado "por libre" en Barcelona en las elecciones municipales, aunque ha avalado el acuerdo alcanzado con el candidato de Junts a la alcaldía de Barcelona, Xavier Trias, para presentarse juntos.

"El PDeCAT debería haberse presentado por libre en Barcelona. Si esto no ha sido posible y es el acuerdo que la dirección del PDeCAT y la gente de Barcelona del PDeCAT han llegado, me parece bien", ha asegurado en una entrevista a Europa Press.

Tras recordar que Trias fue militante del PDeCAT hasta hace pocos meses, considera que es un perfil muy cercano ideológicamente a su formación y que su manera de hacer política tiene "mucho que ver" con la que tienen en el partido.

"El PDeCAT ha firmado un acuerdo con Trias en el Ayuntamiento de Barcelona porque lo que puede representar Trias tiene más que ver conmigo que con el grupo parlamentario de Junts en Madrid", ha asegurado.

A su juicio, sería interesante preguntar a Trias en qué grupo parlamentario se sentiría más cómodo si fuera diputado en Madrid: "Estaría bien saber qué piensa sobre ello".

En el Congreso, ha explicado que con el grupo de Junts no hay relación política, más allá de la mínima de convivencia, porque no comparten estrategia y porque tienen "maneras muy diferentes de entender la política y de lo que se va a hacer en Madrid".

"Esto hace muy difícil que lleguemos a acuerdos puntuales o generales", ha reconocido Miquel, que ha reivindicado el papel de su grupo en el impulso de la modificación de la Ley de Mecenazgo o en la implicación a la hora de negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

'ARA PACTE LOCAL'

También ha explicado que el partido decidió presentarse a las municipales bajo el paraguas 'Ara Pacte Local' con la voluntad de reunificar al máximo el espacio que representa, pero admite que con ello debilitan la marca PDeCAT.

"Otra vez más. Es evidente que esto no refuerza y confunde. Parte de la falta de fuerza que sufre el partido tiene que ver con una distorsión de la marca que no es nueva, que empieza un mes después de que naciera. El partido nace en verano de 2016, y en 2017 nos presentamos a elecciones con la marca de JxCat", ha aseverado.

Para Miquel, no ayuda tener un grupo parlamentario en el Congreso que habla en nombre del PDeCAT y presentarse a las municipales con otro nombre.

FUTURO DEL PARTIDO

Al preguntársele cuál es el futuro del partido, ha asegurado que no lo sabe pero que sí intenta ser optimista sobre el futuro del espacio al que representan porque quiere creer que el trabajo que han hecho desde el grupo parlamentario y de cara a las municipales "debe servir para construir alguna cosa".

"Si el PDeCAT muere, puede que no en el inmediato, pero si en el medio o largo plazo, se le echará de menos. Porque si el PDeCAT no estuviera habría muchas cosas que no se hubieran conseguido en Madrid", ha subrayado.

Por ello, ha negado que el partido esté muerto teniendo en cuenta la labor hecha desde el grupo en el Congreso y que Trias se sentó a negociar con ellos para lograr un acuerdo en Barcelona: "Con la hoja de servicios en mano, yo diría que este muerto está muy vivo. Muertos del todo no estamos, pero tenemos ciertas grandes dificultades delante".

VE FALTA DE LIDERAZGO

Tras argumentar que un partido necesita liderazgos y base territorial, ha reconocido que no disponen de los primero y que las municipales deben darles lo segundo "por si al día siguiente hay que construir algún proyecto nuevo".

Y es que, más allá del partido, Miquel defiende que el espacio que representan no está muerto pese a los intentos fallidos que ha habido, y para reconstruirlo deben recuperar "grandes referentes o buscar de nuevos si conviene".

En su opinión, el gran intento que hubo para reconstruir este espacio fue 'Centrem', que encabezó la exconsellera Àngels Chacón, pero fracasó porque intentó ser "un conglomerado de demasiadas cosas", sumado al hecho de que su líder abandonó.

"Centrem' habría podido acabado bien. Si Chacón no se hubiera ido, 'Centrem' estaría en otro lugar hoy y habríamos podido construir otras cosas", ha sostenido Miquel, que formó parte de la dirección de esta formación.

NO ESTARÁ EN LAS GENERALES

Sobre las elecciones generales, ha asegurado que trabajará para que el PDeCAT se presente pero no tiene previsto formar parte de la candidatura.

"No está en mi hoja de ruta estar en las próximas listas", ha precisado Miquel, dejando claro que no se ve repitiendo en la candidatura del grupo parlamentario en Madrid.