Miquel Roca insta a abogados y periodistas a definir la veracidad frente a la amenaza de las 'fake news'

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El abogado y el expolítico español Miquel Roca ha instado a abogados y periodistas a consensuar una definición de la veracidad frente a la amenaza de 'fake news', durante su intervención en la jornada 'Unidos por la libertad de Prensa', celebrada por la Asociación de periodistas de Madrid (APM) y el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) con motivo de la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa.

"Las 'fake news' son un instrumento de creación de opinión pública que suponen una amenaza para la democracia. ¿Qué quiere decir veracidad y cuáles son los límites de esta veracidad?.¿Cómo vamos a aconsejar a nuestros clientes en un mundo de mentiras?", se ha preguntado Roca.

Por ello, ha señalado que "aceptar" el reto de la digitalización "queda muy bien, pero tiene sus problemas". "Seguro que es bueno, pero también hace un poco de daño", ha asegurado.

"La inteligencia artificial es fantástica. Uno de mis nietos que tiene 17 años me regalo una poesía, y es un tipo que no me parecía demasiado apasionado a escribir poesía, esto es terrible, me desenamoro de mi nieto o me enamoro más porque me ha hecho emocionarme, me enamoro más, pero esto solo ocurre con los nietos y la poesía o con otras cosas. Esto afecta a nuestro campo, busquemos la responsabilidad en nosotros mismos", ha matizado.

Por otro lado, ha destacado en su intervención que "sin libertad de expresión no hay estado democrático" y ha detallado que la Constitución recoge derechos "originales" como la expresión del pluralismo. "Si hay pluralismo no puede existir un pluralismo que no recoja la libertad de expresión. Si no hay posibilidad de expresar, este pluralismo quedaría con valor retórico sin sentido. El valor del pluralismo ha ido cambiando. La sociedad en su madurez va facilitando más la expresión de opiniones e ideologías distintas. Esto también un fruto de la democracia", ha añadido.

En este sentido, ha destacado que "la libertad de prensa es un amparo importante para los profesionales del periodismo". "Su función está amparada, es el ejercicio de una libertad que ejerce sin ningún obstáculo porque está protegida su conciencia e ideología", ha defendido.

Aun así, Roca ha matizado que el ejercicio de los derechos "siempre genera problemas" y que por ello, "el punto más difícil es encontrar el punto de equilibrio". Asimismo, ha indicado que "discrepa" en que el derecho sea para recordar a los que han perdido la vida ejerciendo la profesión periodística: "Para los periodistas que han perdido la vida y para todos lo que no, hay muchos periodistas en el mundo que por cumplir su trabajo son seguidos, expulsados o encarcelados", ha recalcado.

Por otro lado, Roca ha asegurado que la libertad de expresión "es la misma, pero se hace más o menos uso de ella" y ha detallado que "sin lugar a dudas" en el año 1977 o 1978 había un "clima" en el que tras años de trayectoria con un ejercicio "mesurado" de la información "se generaba una satisfacción suficiente". "Me conformaba con muy poco, ahora queremos matices", ha destacado.

DIFÍCIL ENCONTRAR LOS LÍMITES A LA MOFA

Asimismo, ha señalado que "mofarse o ridiculizar tiene un cierto límite", pero que "será difícil encontrarlo". "Cuando se utiliza la mofa dice muy poco de la ideología que defiendes. Si para oponerme tengo que mofarme, mi argumentación es muy pobre", ha afirmado.

En este sentido, ha expuesto como ejemplo Twitter y ha señalado que "140 caracteres no dan lugar para argumentos, solo para insultos y descalificar". Por ello, ha señalado que "aceptar" el reto de la digitalización "queda muy bien, pero tiene sus problemas". "Seguro que es bueno, pero también hace un poco de daño", ha asegurado.

Por su parte, el decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha apostillado que el derecho de libertad es "el derecho de los derechos humanos". "Es la base y el elemento nuclear para proteger todos los demás derechos humanos", ha añadido.

"Hay que prevenir que los periodistas que arrojan luz caigan en la autocensura que les impide desarrollar en plenitud el derecho de información. Si vemos que en los medios de comunicación todo va bien, precisamente el periodismo no va bien", ha explicado.

En este sentido, el presidente de la APM, Juan Caño, ha indicado que la libertad de prensa no es la "principal de las libertades", pero si es la libertad "piloto". "Cuando esta activa y encendida hace que funcionen el resto de las libertades. Cuando falte, viviremos a tientas y caminaremos a ciegas", ha destacado.