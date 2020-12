Miquel Roca no responde sobre si el Rey emérito regresará por Navidad y dice que entre ellos hay "respeto y no amistad"

Tampoco contesta sobre la salud del Rey emérito y subraya que "hay que ser respetuosos con las instituciones"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El abogado y padre de la Constitución Miquel Roca ha señalado este viernes tras ser preguntado sobre si el Rey emérito le ha trasladado su deseo de volver a España por Navidad, que lo que hay entre él y Juan Carlos I "es respeto y no amistad" y ha añadido que se debe ser "respetuoso con las instituciones y con quienes dependen de las instituciones".

"Hay respeto y no amistad" ha indicado, para explicar acto seguido que "la amistad es un concepto que devalúa la función institucional". Estas declaraciones las ha realizado tras testificar en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional contra Ausbanc y Manos Limpias.

En concreto, Roca ha explicado ante el tribunal que en 2016, cuando él se encargaba de la defensa de la infanta Cristina, hija del emérito, por su posible implicación en el caso 'Nóos', el presidente de Ausbanc Luis Pineda trato de ponerse en contacto con él para retirar la acusación del sindicato Manos Limpias a cambio de qeu abonara 3 millones de euros por las costas.

A su salida, varios medios han abordado a Roca, que se ha mostrado esquivo a contestar toda pregunta relacionada con el emérito, así ha declinado responder a si se encuentra bien de salud --se especuló que podía tener coronavirus--, si había podido hablar con él o si deseaba regresar a España. "No tengo por qué hacer más declaraciones, no les puedo confirmar nada porque no estoy en condiciones de afirmar o desmentir", ha concluido.

Al respecto, este mismo jueves la Casa Real desmintió que el Rey emérito esté ingresado por coronavirus ante las informaciones divulgadas por varios medios de comunicación, y que situaban a Juan Carlos I en una clínica de Abu Dhabi.

La Cadena COPE adelantó además que Juan Carlos I no regresará finalmente a España en Navidad a causa de la situación de la pandemia de coronavirus y su condición de persona de alto riesgo. Sobre esta decisión, el monarca habría trasladado a sus allegados un mensaje en el que asegura que prefiere la estabilidad del lugar en el que se encuentra hasta que la situación sanitaria mejore.

Cabe recordar que el Rey emérito se encuentra desde el pasado mes de agosto en Abu Dabi, lugar al que viajó después de hacerse pública su decisión de trasladar su residencia fuera de España. El padre de Felipe VI explicó entonces que dejaba España "ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados" de su vida privada y para facilitar a su hijo su labor como jefe del Estado.