Miquel Valls estrena este domingo 8Maníacs en 8TV

MADRID, 25 (CHANCE)

La televisión privada de Catalunya confía al conocido periodista del Programa de Ana Rosa (Telecinco) la presentación de un magazine de tres horas de duración que combina el entretenimiento, la actualidad y el bienestar físico y mental. Conexiones en directo a pie de calle, aprender a comer, actuaciones musicales, las últimas tendencias, la actualidad más impactante, la denuncia social, aprender a estar en forma, entrevistas a cantantes, políticos, actores y personajes conocidos.

Toda la actualidad contada a través de la visión particular de las cosas de Miquel Valls, los domingos de 15:30h a 18:30h. 8Maníacs no dejará de sorprendernos programa tras programa. Y su arranque este domingo no dejará a nadie indiferente ya que una de las protagonistas será Ángela Dobrovolski, exmujer de Josep María Mainat.

Ángela Dobrovolski grabará con cámara oculta su reto semanal Dobrovolski, además de ser una de las primeras entrevistadas, también se estrena como colaboradora en 8Maníacs de 8tv con una sección de cámara oculta. Esposada por la calle, comprando en el mercado, disfrazada de agente o de ninja, la exmujer de Josep María Mainat buscará la reacción de los transeúntes ante su presencia, sus pelucas y sus acciones.

Laura Fa, Lorena Vázquez o Mayka Navarro entre las caras conocidas de 8Maníacs Vídeos Virales, Zapping, Tick-Tock, entrevistas y canciones personalizadas a los personajes más conocidos y un talent musical con las periodistas Laura Fa, Lorena Vázquez, Rebeca Rodríguez, Carla Lladó y el cantante Carlos Right, entre otros.

¿Y qué fue de...? El programa contará con un espacio para recordar aquellas personas que han sido muy importantes dentro del panorama nacional. La intérprete Mª Jesús y su acordeón será la primera invitada del programa.

"8Maníacs" contará la actualidad con las imágenes más impactantes de la semana y de denuncia social de los ciudadanos con las periodistas Mayka Navarro (La Vanguardia), Neus Sala, el portavoz del sindicato de los Mossos d'Esquadra Toni Castejón, Sonia Cervantes (psicóloga Hermano Mayor), Santiago Barambio (doctor), entre otros.

Y el programa también tendrá un momento para reflexionar sobre la salud, belleza, bienestar y las últimas tendencias de moda con el estilista Eric Puchbak, la enfermera Olga García Bernal, el entrenador personal Adrián Zamora y reputados expertos en nutrición, psicología y coaches para sacar nuestro mejor lado personal.

El formato retará a los catalanes con dos nuevos concursos: buscará el mejor restaurante de Cataluña y los mejores talentos en la calle. Valls estará acompañado por más de 15 colaboradores en cada programa y varios reporteros. 8Maníacs se estrena este domingo 19 de septiembre a las 15:30 horas y luchará por hacerse un hueco en las tardes del fin de semana. 8TV, la televisión autonómica privada catalana, se puede ver en abierto en toda Cataluña y en el resto de España a través de plataformas como Movistar.

Y para tranquilidad de todos, Miquel Valls sigue en Telecinco. Se estrena en 8TV y debuta en Cuatro. El catalán seguirá en Mediaset con "El programa de Ana Rosa" y "Ya es mediodía". Además, se estrena en Cuatro con la nueva temporada del programa de investigación "En el punto de mira". Miquel Valls sigue vinculado a Unicorn Content, productora de Ana Rosa Quintana.