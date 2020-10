Miras advierte que aguardan "2 ó 3 semanas críticas" pero que se ha actuado a tiempo para evitar el colapso

Cree que el estado de alarma "no se puede alagar en el tiempo" y que el Ejecutivo central debe rendir cuentas en el Congreso sobre la evolución

El vídeo del día La pandemia de coronavirus supera los 43 millones de casos con 1,15 millones de muertos.



La pandemia de coronavirus supera los 43 millones de casos con 1,15 millones de muertos.

MURCIA, 26 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha reconocido que "nos esperan dos o tres semanas críticas", en las que "vamos a ver el incremento de los contagios, fruto de los últimos 10 o 14 días", pero entiende que "estamos a tiempo" y que "se ha reaccionado para evitar el colapso sanitario".

"Hasta que pasen esas dos o tres semanas no veremos si tienen resultado las medidas aplicadas", según López Miras, quien ha considerado "importante" que la sociedad "esté concienciada".

En una rueda de prensa ofrecida a la finalización de la Conferencia de Presidentes, López Miras ha admitido que las administraciones deben aportar "todos los recursos necesarios" pero, al margen de ello, ha señalado que "la sociedad debe saber que detrás de los brotes y cadenas de focos descontrolados, en la mayoría de las ocasiones hay una irresponsabilidad".

El presidente murciano ha señalado, a este respecto, que "ya están activados todos los planes de contingencia de la Región", que puede triplicar el numero de camas de UCI y duplicar las camas de hospital "por si fuera necesario".

DURACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA

López Miras también se ha referido a las declaraciones del presidente del PP, Pablo Casado, quien ha anunciado que solo apoyará el estado de alarma si su duración se reduce a 8 semanas.

Al ser preguntado a este respecto, López Miras ha indicado que no solo él, sino "cualquier jurista y profesional del derecho, especialmente del derecho constitucional, entiende que un estado de alarma de es de extraordinaria excepcionalidad, y no se puede alargar en el tiempo".

A su juicio, esta medida "debe tener un límite temporal y se debe dar cuenta ante el Congreso de cómo evoluciona la pandemia y de la reactivación de esta figura de extraordinaria excepcionalidad".

Con todo, ha asegurado que él está actuando "como presidente de 1,5 millones de murcianos" y de una administración "cuyo único objetivo es centrarse en evitar que haya más muertes y en controlar la pandemia", que es lo único que le preocupa, por lo que ha ofrecido su "colaboración y lealtad" al Gobierno central.

En su opinión, es positivo "que se haya puesto final a que haya 17 respuestas diferentes a la pandemia", aunque cree que "sigue habiendo distorsiones". No obstante, considera que "se han desaprovechado cinco o seis meses para aprobar con consenso de todas las comunidades una legislación sanitaria ordinaria para afrontar la pandemia sin necesidad de acudir a una figura como el estado de alarma".

Y es que ha señalado que esta pandemia ha revelado que España "no tiene mecanismos legales suficientes para enfrentarse a esto desde el Estado autonómico" y que, al final, "solo tenemos el estado de alarma". Por ello, cree que se podía haber establecido una normativa ordinaria "que nos permitiera a las comunidades tomar decisiones sin estar pendientes de que un tribunal les dé el visto bueno".

Al ser preguntado por si él tiene pensado comparecer en la Asamblea Regional y las críticas del PSRM a este respecto, López Miras ha recordado que estuvo la semana pasada en el parlamento autonómico dando cuenta de su gestión, y que este mismo lunes ha pedido su comparecencia urgente para "comparecer y dar testimonio de la situación", por lo que "hablan los hechos".

CAPACIDAD HOSPITALARIA

Al ser preguntado por si teme el colapso de las UCI, López Miras ha ratificado que "se ha reaccionado a tiempo para evitar ese colapso sanitario" y los técnicos le transmiten que "si las medidas dan resultado, en 3 semanas podrá comprobarse".

Con todo, ha recordado que el Gobierno regional tiene preparado un plan de contingencia desde la primera oleada, y permite usar espacios accesorios para triplicar la capacidad de las UCI hasta 350 camas y duplicar las camas de hospitalización. "A mí me transmiten los técnicos que estamos desde luego preparados para la situación tan preocupante que se nos viene encima", ha señalado.

Al ser preguntado por el motivo por el que decretó el toque de queda a las 23.00 y no a las 22.00 horas, López Miras ha defendido que el informe de los técnicos recomendaba esa hora. "Porque desde marzo, cuando se iniciaron los episodios más dramáticos, las decisiones han sido estrictamente bajo el único criterio de los epidemiólogos y técnicos de Salud Pública", ha defendido.

CONFERENCIA DE PRESIDENTES

López Miras ha hecho estas declaraciones tras asistir a la Conferencia de Presidentes, en la que ha participado Pedro Sánchez, los presidentes autonómicos y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En el encuentro han abordado los criterios con los que se decide la cantidad que llega a cada n del fondo de recuperación de la UE.

Ha destacado que es un asunto "de vital importancia" porque "si erramos, supondría una salida de la crisis a dos velocidades". A su juicio, "no es un tiempo de mostrar diferencias, sino de arrimar el hombro y actuar con lealtad, no a las instituciones sino a las personas que representan".

"Nuestra prioridad es clara, superar la pandemia, pero no podemos perder de vista el día después, la recuperación de una economía muy dañada", ha aseverado el presidente murciano.

En este sentido, ha mostrado "preocupación y optimismo", porque confía en "nuestra capacidad de salir de esta situación, porque no recae en manos de unos pocos, sino de todos". Ha agradecido a la presidenta de la Comisión Europea "el esfuerzo de todos los países para que contemos con los recursos necesarios".

"Esa tranquilidad permite centrar todos nuestros recursos en salvar vidas", según López Miras, quien ha ensalzado que "Europa es garantía hoy de derechos, de libertad, de respeto a la separación de poderes". Asimismo, ha considerado "ejemplares" los criterios seguidos para el reparto del fondo de recuperación por la UE, basados en la población, el PIB y la tasa de desempleo.

A su juicio, estos mismos criterios "deberían presidir también en España el reparto entre comunidades, porque sería una garantía de iaguldad y no discriminación". Con un reparto justo, añade, "se evitan inútiles enfrentamientos".

Por todo ello, ha pedido a Pedro Sánchez que "necesitamos saber los criterios" porque "nosotros ya estamos haciendo nuestro trabajo", después de que la Comunidad haya iniciado un proceso de consulta con la sociedad para elaborar los proyectos a presentar, que se basarán en 9 líneas de trabajo.

Antes de que finalice el año, ha anunciado que el Gobierno murciano presentará una propuesta "atractiva y rigurosa" de proyectos regeneradores de la Región del futuro, que será "de toda la sociedad murciana, de 1,5 millones de murcianos que necesitan saber que se les tratará con igualdad y que en el reparto no habrá tentación de politización".

"Ojalá se apliquen los mismos criterios de la UE, ateniendo a tres irrenunciables", según López Miras. En primer lugar, ha pedido "que se definan las reglas del juego y los detalles del proceso de selección" y, en segundo lugar, "que haya garantías en el proceso de selección para evitar sesgo de parcialidad". Por este motivo, ha propuesto "que se haga desde un organismos externo e independiente".

En tercer lugar, ha pedido "que se asuman los retos estratégicos para la Región, como el de vertidos cero al Mar Menor, la regeneración de la bahía de Portmán o la descontaminación de antiguos entornos mineros". A su juicio, estos proyectos "deberían acceder directamente" a las ayudas.

Asimismo, ha esperado "lealtad" del Gobierno central en los PGE. "Cualquier propuesta que no contemple las necesidades reales de la Región, demostrará que no hemos aprendido nada y no saldremos más fuertes de la pandemia", ha concluido.