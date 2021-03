Miriam Díaz Aroca: "Comentarios machistas se escuchan todos los días"

MADRID, 7 (CHANCE)

En un buen momento de su carrera profesional, Miriam Díaz Aroca se sienta en el plató de 'Domingo Deluxe' para hacer un recorrido por su trayectora como actriz en el que ha logrado conseguir grandes éxitos. "Nunca me he sentido desconectada con mi profesión" confiesa la actriz sobre lo complicada que es su profesión con muchos altos y bajos.Muy sincera a la hora de hablar de los comentarios machistas que se filtraron durante la emision de la gala de los Premiso Goya en redes sociales, Miriam muestra su opinión: "No vamos a ensuciar un evento tan maravilloso por este comentario. Comentarios machistas se escuchan todos los días entre hombres y mujeres, esto no pertenece al colectivo completo de los hombres, no vamos a generalizar, son cosas puntuales. También existen mujeres que van en contra de otras mujeres" puntualiza la actriz tras escuchar los polémicos comentarios.Emocionada al dedicarle el programa a su hija María, Miriam reconoce que verdaderamente ha entendido a su madre durante este confinamiento cuando ha pasado más tiempo de calidad con ella: "Durante este confinamiento me he puesto en el lugar de verdad de mi madre y he logrado entender muchas cosas". En cuanto a este mismo proceso con su padre, la actriz explica: "La primera vez que le cogi la mano a mi padre fue la cama del hospital cuando estaba muy malito, empecé a llorar porque entendí que mi padre tenía ternura y además necesitaba ternura. Para mis hermanas y mi madre fue muy importante, accedimos a sus sentimientos".Al margen del enfrentamiento mediático que mantienen Isabel Pantoja y Kiko Rivera por la herencia de Paquirri, Miriam da su opinión al respecto: "Creo que no es obligatorio querer a la familia, por que tú seas mi madre o mi padre no tengo obligación de quererte, a lo mejor me caes fatal".

