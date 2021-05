Miriam Díaz Aroca se suma al negacionismo y pide respeto para los que no se quieren poner la vacuna del Covid

MADRID, 26 (CHANCE)

Miriam Díaz Aroca ha reaparecido ejerciendo de presentadora en la entrega de los premios 'Optimistas comprometidos' de la revista 'Anoche tuve un sueño'. Un evento de lo más especial en el que la actriz se convirtió en una de sus protagonistas por su discurso 'negacionista', pidiendo respeto para aquellos que no quieren ponerse la vacuna contra el Coronavirus.

- CHANCE: Noche muy especial.

- MIRIAM: Muy especial, formar parte de una comunidad que se atreve, que no aparta la mirada, estamos en tiempos de valentía, de coraje y atrevimiento, de atreverse por unos mismo y por el bienestar de los demás. El optimismo comprometido es una forma de vida, no es una moda ni una pose, es un compromiso a ser autentico y coherente contigo para realmente ser un referente en la vida de los demás.

- CH: ¿Siempre has sido así, has pensado así o has hecho algún cambio últimamente?

- MIRIAM: Es mi esencia lo que pasa es que mi niña vergonzosa, tímida, incapaz de comunicar algunas cosas, en esta mujer 'cincuenter' que hoy soy, he pasado por mis momentos de confusión, de estar perdida y ese proceso de oruga crisálida a mariposa y ahora a dragón, no me voy a quedar ahí, es un descubrimiento de que puedo ponerme al servicio del bienestar de los demás desde mi propio testimonio. He abierto una nueva pasión en mi vida que se llama mimentorin.con donde acompaño y apoyo a las personas que están con ganas de saber avanzar, pero no saben cómo, hago sesiones online privadas.

- CH: Nos ha llamado la atención esos 11 días de ayuno.

- MIRIAM: Eso sacado de contexto suena a que estás loca. Los 'ayuners' somos conscientes, no somos unos tarados mentales, yo soy una amante de la nutrición y soy una amante de la química del cuerpo, qué ocurre cuando científicamente y químicamente se ha comprobado que si disminuyes la ingesta de alimentos sólidos y tomas purés y líquidos contribuyes a que las células tengan tiempo de regeneración celular y eso te produce un bienestar neuronal, psicológico y físico constantemente. Yo no lo hago por adelgazar, lo hago porque tengo semanas de mucha actividad cerebral donde me quedo agotada. Entrar en ayuno me da claridad mental, me libera y me da ligereza, en los ayunos eliminas toxinas físicas, mentales y emocionales.

- CH: Deseosa de la llamada de la vacuna.

- MIRIAM: No. Creo que es una opción que la gente que quiera vacunarse se vacune y la que no que no lo haga. La mía será la que tenga que ser pero observo que los que opinan A no respetan a los que opinan B. No entiendo eso. Yo no respeto si te la quieres poner y si no te la quieres poner también. Es una opción de vida, tiene que ser una opción como todo, voluntario.

- CH: ¿Estar a favor de ellos?

- MIRIAM: Yo estoy a favor de la salud mental, emocional y física, de las cosas que nos hacen bien. Esa es mi opinión.

- CH: No es seguro que te la vayas a poner.

- MIRIAM: Es mi opinión.

- CH: Te ha dado tranquilidad el momento en el que se la ponen a los mayores, hemos estado mucho tiempo sin vernos y abrazarnos.

- MIRIAM: A todos los que no han podido ni recibir abrazos y vacunas, que han perecido, la vacuna para mí, la verdadera vacuna, además de, es un abrazo, es el contacto, es el decir te quiero y no te preocupes, no pasa nada, estoy contigo. Esa ha sido la verdadera enfermedad.

- CH: Un abrazo también para Ana Obregón, trabajaste con ella este fin de semana perdió a su mamá en fechas muy tristes.

- MIRIAM: Yo me conecto con ella y la mando mis mimos y abrazos, abrazos sentidos, respirados y en silencio, cuando tienes estos traumas tan duros en la vida las palabras pierden fuerzas, simplemente te abrazo te respiro y te acompaño.