Miriam, hija de Ginés, habla de Yaiza: "Es una manipuladora"

MADRID, 3 (CHANCE)

"Es una manipuladora", así ha comenzado el relato de Miriam, hija de Ginés, esta tarde en 'Sálvame Diario', que después de coincidir con la pareja de su padre, Yaiza, en plató ha acudido al programa para hablar abiertamente sobre lo que no se vio.

Después del enfrentamiento que protagonizaron el martes por la noche, Miriam ha querido aclarar esta tarde que "si me llega a mirar me come", haciendo alusión a que ayer aconsejaron a la concursante expulsada no montar ningún circo en plató y que rebajara su carácter. "Mi madre me dijo que qué poca vergüenza de que no me mirase a la cara" ha añadido la invitada y ha asegurado que a su padre "no le va a sentar nada bien" lo que ha hecho con ella.

Eso sí, Miriam tiene claro que Ginés "no se va a posicionar conmigo porque no lo ha hecho nunca". "Al principio yo lo defendía porque estaba haciendo un buen concurso" pero "cuando se desmanteló todo esto", refiriéndose a las relaciones extramatrimoniales, se ha dado cuenta de lo difícil que es justificar la actitud de su padre.

Belén ha aprovechado la colaboración de Miriam para preguntarle si tiene pensado invitar a su padre a su boda y la joven ha confesado que ese tema le provoca "un sentimiento contradictorio" porque "por una parte me entristece" ya que "creo que no merece estar en los momentos importantes de mi vida". Lo que sí que tiene claro es que si finalmente invita a Ginés, Yaiza no asistirá: "eso ni por asomo".

Por último, Miriam ha confesado que "quiero creer" que su padre respeta su orientación sexual ya que él "lo habla públicamente, antes sí lo escondía, ahora no". En cuanto a cómo están llevando el concurso de Ginés sus abuelos paternos, la joven ha desvelado que "mi abuela fatal, no quiere salir ni de casa porque es su hijo" ya que "son criticas, pero sabe que son verdades, ha llegado un momento en el que no le reconoce".