Míriam Nogueras (Junts): "El tripartito existe en Madrid desde hace tres años"

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha asegurado que "el tripartito existe en Madrid desde hace tres años" y ha lamentado la falta de unidad estratégica de los partidos independentistas en el hemiciclo.

En una entrevista en el diario 'El Món' recogida este domingo por Europa Press, ha señalado que en Madrid necesitan "ser fuertes y un bloque. No ha sido posible porque ERC decidió que con quien hacía bloque era con el PSOE y Podemos".

Ha considerado textualmente que es una estrategia fallida y afirma que en los últimos tres años no se ha cumplido "nada de lo que se ha negociado" como, en sus palabras, los acuerdos presupuestarios o el pago de los presupuestos del Estado.

También ha afeado a ERC la relación que mantiene con el PSOE: "Se han asociado desde hace años y los blanquean y dicen que su música suena mejor que la del PP".

Preguntada por si cree que ha habido gestos por parte del PSOE hacia Cataluña, Nogueras ha asegurado que no y que los indultos a líderes independentistas no son, a su parecer, ningún gesto porque "no deberían haber estado nunca en la prisión".