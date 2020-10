Miriam Saavedra asegura que Carlos Lozano tiene una nueva novia... ¡que todos conocemos!

MADRID, 13 (CHANCE)

Después de una larga relación con muchos altibajos, Miriam Saavedra y Carlos Lozano rompieron su noviazgo hace un año en el que, lejos de conseguir tener por lo menos una amistad, la cosa sigue de lo más tensa. Por ello, la peruana, que está atravesando un momento difícil por la enfermedad de su padre, recrimina al presentador que no se haya preocupado por ella.

Por suerte, y como la princesa inca confiesa, su padre "está fuera de peligro.Está muy complicada la situación, porque yo estoy aquí, y ellos están allá. Si voy me contagio, es muy peligroso. Lo único es que stoy siempre en contacto con ellos, con mi hermana y mi madre que están pendientes de la situación de mi padre que es bastante inestable. Sigue en la UCI. Hay secuelas, habla poco, no puede mover el cuerpo. Ahí vamos con fe".

Un durísimo y complicado momento que, además, le ha tocado a Miriam a miles de kilómetros de su familia y sin el apoyo del que fue el amor de su vida, Carlos Lozano. Muy dolida, la peruana afirma que "no tengo nada que hablar de él. No lo veo, no sé de su vida".

Además, la ganadora de GH Vip lanza la bomba y aclara el motivo por el que el presentador está desaparecido y no se ha puesto en contacto con ella: "Cuando estás con una pareja, él tiene una pareja, no sé si lo sabéis. Creo que le compete a él decirlo. Cuando una persona tiene pareja tiene que respetarla. Ella es muy guapa y muy joven, os voy a dar un dato, está en la Isla de las Tentaciones. Ahí os lo dejo".

Muy misteriosa, Miriam deja caer que el nuevo amor de Carlos Lozano es una tentadora del famoso reality de Mediaset: "Seguramente, no sé si entró con pareja o no. Eso no me compete a mi decirlo yo soy una persona que está apartada de su vida. Yo estoy muy feliz y espero que él también".