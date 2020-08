Miriam Saavedra: "Soy una señorita, jamás me he peleado con nadie"

MADRID, 2 (CHANCE)

Miriam Saavedra está en el ojo de la polémica por haber mantenido, supuestamente, una relación esporádica con Froilán. Y es que cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, llegan estas informaciones y nos demuestran que lo peor está por ver. La colaboradora de televisión negó en directo, desde Sálvame, esta información y aseguraba que no iba a hablar del tema. Por ahora, está en lo cierto ya que no ha querido hacer ninguna declaración al respecto.

La colaboradora no ha querido ni desmentir, ni confirmar la supuesta relación que ha tenido con Froilán. Lo único que ha querido dejar claro es que ella jamás se ha peleado con nadie: "Yo soy una señorita, jamás me he peleado ni me pelearía en una discoteca".

Y es que no sabemos si Miriam Saavedra tuvo un roce con Mar Torres por tener esa supuesta relación con Froilán cuando éste estaba con la joven... Tendremos que esperar a que pase el tiempo para saber si es cierto que la princesa inca ha tenido más que una amistad con el nieto del Rey Juan Carlos I.