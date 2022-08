Miriam Sánchez la lía en plena calle mientras discute con Pipi Estrada

MADRID, 26 (CHANCE)

Este viernes 'Sálvame Diario' comenzaba su programa anunciando a todos los espectadores que tenían un material muy delicado que afecta de lleno a uno de sus colaboradores allí presentes. Una información que no han tardado en desvelar: se trata de unos vídeos en los que se puede ver a Miriam Sánchez discutiendo con Pipi Estrada en mitad de la calle.

Desde hace unos años sabemos que la situación en la que se encuentra Miriam es bastante delicada: depresión, adicciones y problemas con todos los seres queridos que la rodeaban... una mujer que vimos crecer en televisión y que desde hace años está desaparecida del foco mediático porque ni ella misma se reconoce cuando se mira en el espejo.

De lo que también hemos sido testigos durante estos meses es del amor que Pipi Estrada sigue sintiendo por ella a pesar de los conflictos que ha tenido con ella por el delicado momento que atraviesa. Hoy, estamos escuchando a un hombre apenado y entristecido por el altercado que tuvo con ella hace unos días, pero en ningún caso a una persona soberbia que echa por cara a la que un día fue su mujer su preocupante estado.

En las imágenes podemos ver como Pipi Estrada, después de acudir a un restaurante en el que se encontraba Miriam para pagar la cuenta, se monta en su coche y ella, lejos de marcharse, se acercaba a él de una manera bastante agresiva: "¿Qué vamos a hacer cuando no esté Miriam?" decía la que fuera colaboradora de televisión.

Tras ver como Pipi no le hacía caso, ella se adentraba en la parte trasera del vehículo eléctrico y le arrancaba el cableado: "Me van a meter en la cárcel" gritaba en mitad de la calle, reflejando el preocupante estado en el que se encuentra. El colaborador de 'Sálvame' ha explicado que esa no es Miriam, es el resultado de una persona que habría mezclado alcohol con medicamentos.

No cabe duda de que Miriam sigue sin querer salir del pozo en el que hace años se metió cuando se le acabó el trabajo en televisión y dejó de ser uno de los grandes rostros conocidos de nuestra pantalla.