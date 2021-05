Miriam de Ungría regresa a Madrid

MADRID, 5 (CHANCE)

Miriam de Ungría está disfrutando al máximo de su paso por España y se ha dejado ver en compañía de unas amigas con las que ha compartido una comida de lo más relajada. Han sido muchos los meses que llevamos sin verla y hoy la hemos visto con una sonrisa en su rostro con sus amigas, pero con la discreción que siempre ha llevado por bandera.

Algo nerviosa por la presencia de las cámaras, nos ha dejado claro que no quiere hablar de nada y ha zanjado rápidamente las preguntas de los medios de comunicación que se encontraban en las inmediaciones del restaurante donde ha comido: "Me da un apuro que perdáis el tiempo conmigo... que no intereso a nadie".

Caminando por el centro de Madrid sin comentar qué le parece la carrera profesional de Mafalda, Miriam nos ha vuelto a dejar claro que no va a decir nada y ha mostrado su preocupación por los reporteros que la preguntaban: "te vas a acabar cayendo y lo siento un montón".

Y es que tras la muerte de Kardam de Bulgaria, lo último que sabemos de ella es que se ha convertido en una empresaria de joyas muy demandada y que reside en Londres. Parece que Miriam quiere seguir llevando una vida de lo más discreta posible y no quiere hablar sobre su vida personal, pero tampoco sobre cómo se encuentra su corazón, algo que le hemos preguntado, pero que tampoco ha querido responder.