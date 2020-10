Mirian Pérez nos abre su corazón en Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida

MADRID, 24 (CHANCE)

Si hay una persona que derroche dulzura allá por donde va, esa es Mirian Pérez. La influencer ha vuelto a sonreír en este gran evento de moda celebrado en Gran Canaria y no puede evitar la emoción que siente al poder disfrutar de uno de los acontecimientos más fabulosos para ella: "Para mí es un placer estar aquí, dar visibilidad a todos los diseñadores tanto nacionales, pero en especial al talento canario, que hay un talento enorme".

Mirian, que sigue y persigue las últimas tendencias de la moda, nos ha confesado que significa para ella este ámbito que se ha convertido en su profesión: "La moda para mí representa el día a día, tengo un blog en la revista ELLE donde hablo de las tendencias y luego por redes sociales".

Y es que como buena influencer, crear un look es de lo más complicado, pero a la vez, de lo más satisfactorio para uno mismo: "Yo creo que al final cuando te creas tu propio look es tu identidad y tu esencia, eso te da más fuerza en el día a día. En mi armario no pueden faltar muchas cosas, pero tengo obsesión por los tacones. Los chándal, es una prensa cómoda, pero no está en mi armario en el día a día".

El confinamiento para Mirian Pérez ha sido una de las peores cosas que ha vivido en la vida, ya que le tocó pasarlo en su tierra sola y sin estar al lado de los suyos: "Para mí ha sido durísimo, tuve la suerte de pasarlo aquí, pero estar tanto tiempo en casa y sola, no te voy a engañar fue una época muy dura para mí. Gracias a Dios ni yo, ni mi familia hemos estado afectados de salud. Me hacía una rutina y por las tardes me dedicaba a trabajar y a hacer ejercicio". Tanto es así que es algo que no quiere volver a recordar: "No me llevo ningún aprendizaje, no lo volvería a repetir. De este año".

Sobre su ruptura sentimental con su pareja, Mirian Pérez nos ha hablado con un cariño y afecto hacia él impresionante que nos ha hecho derretirnos: "Nos afectó a los dos muchísimo, los dos teníamos claro que ya no funcionábamos como pareja, ha sido muy duro para los dos, ha sido el peor año de nuestra vida. Cuando compartes tanto con una persona, ¿cómo vas a acabar mal? Nos queremos muchísimo aunque no compartamos nuestra vida. Era parte de mí, de mi piel, han sido muchos años juntos".