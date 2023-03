Mister Jägger evita hablar sobre los rumores que le relacionaron con Laura Escanes

MADRID, 10 (CHANCE)

Cuando Laura Escanes y Risto Mejide anunciaron en redes sociales que habían puesto punto y final a su relación matrimonial, enseguida salieron rumores e informaciones que apuntaban a una nueva ilusión por parte de la influencer. Se le relacionó con Mister Jägger, pero lo cierto es que ninguno de los dos hablaron públicamente de ello. Ahora, la polémica ha vuelto.

Este jueves Europa Press le preguntaba en exclusiva a Mister Jägger, en los 'Premios Ídolo', que le habían parecido estos rumores y él contestaba: "Anda yo estuve en mi casa jugando a la play, al Fornite, terminando la temporada dos, van cambiando, van saliendo elementos nuevos, un martillo que explota en el suelo y puedes avanzar más".

El susodicho sí que nos confirmó que "no" le dio importancia a los rumores, de hecho nos aseguraba que se rió bastante: "Había risas en mi internet y se me contagiaban". En cuanto a si le impactó todo lo que se dijo de él, nos respondió: "Hombre no tanto como lo de las temporadas del Fornite, no se sabe cuándo van a cambiar" y tampoco nos quiso responder a si eran amigos o no: "Coincidimos en unos premios y sabemos quién es cada uno".

Tan poca importancia le dio en su momento que Mister Jägger termina asegurando que "son historias en las que uno se ve envuelto es como el Fornite que te comento, no sé si tienes el pase e batalla. Si tienes el pase de batalla hay un montón de cosas, te van pasando y te lo tomas bien".